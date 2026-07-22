花蓮萬里溪堰塞湖溢流為何沒淹水也不用撤離？ 原因出爐了

花蓮萬里溪堰塞湖歷經1個月監測後，今天清晨確認開始溢流，回顧堰塞湖形成以來，中央曾以最嚴格標準發布紅色警戒，預估最壞情況是下游低窪地區可能淹水30公分，多次緊急撤離居民。如今居民都已返家也沒淹水，原因就是壩體穩定、水流量不大，專家評估短期影響仍侷限河道範圍內。

萬里溪上游於6月21日因山區大規模崩塌阻塞河道，形成天然堰塞湖，由於去年馬太鞍溪堰塞湖潰決造成下游嚴重災情，中央災害應變中心及林業及自然保育署採取「料敵從寬」原則應對，除密集監測壩體穩定性外，也針對最壞情境模擬。

當時評估若堰塞湖瞬間潰決，下游鳳林鎮與萬榮鄉部分低窪區域可能出現約30公分淹水，因此陸續發布黃色及紅色警戒，並預防性撤離下游居民超過200人，居民也來來回回搬家撤離，同時封閉西寶大橋、萬里溪橋、箭瑛大橋等。

7月上旬巴威颱風逼近台灣期間，因預估山區可能出現豪雨，萬里溪堰塞湖蓄水量增加，中央數度發布黃、紅色警戒，當時相關單位24小時監控水位變化，嚴防災情發生。

不過颱風帶來降雨不如預期，堰塞湖在上游水注入下蓄水量逐漸升高，由於壩體邊坡持續有土石崩落，讓壩頂「長高」，林保署花蓮分署昨天完成最新測量，確認壩頂高程為1090.5公尺，蓄水量601.79萬立方公尺，今天清晨再以無人機空拍確認溪水已從壩頂自然溢流。

最新監測顯示，天然壩溢流口尚未出現明顯沖刷下切現象，壩體結構維持穩定；專家研判，由於壩體主要由岩石及粗礫構成，目前溢流水量不足以造成大規模侵蝕，在晴天或小雨情況下，影響範圍將以河道內為主。

雖然溢流未造成嚴重災情，林保署花蓮分署仍維持監測機制，持續透過水位計、無人機等掌握堰塞湖變化，密切關注後續溢流及壩體穩定情形，避免突發災害發生。