陳建仁：健康長壽產業翻轉老年生活 促社會共融

中研院長陳建仁今天在「恆健康高峰論壇」指出，健康長壽產業已進入歷史性轉型，也重新定義老年生活，高齡者活得久、活得好、能自立甚至服務別人，促進經濟轉型、打造社會共融。

聚焦健康長壽與永續商機，中央通訊社今天舉辦「2026恆健康高峰論壇」，包含陳建仁、國家科學及技術委員會主委吳誠文、衛生福利部次長呂建德與中央社社長胡婉玲等人出席；下午場則有運動部次長黃啟煌及生物技術開發中心董事長涂醒哲與會。

「恆健康高峰論壇」涵蓋健康產業趨勢、高齡照護、AI醫療科技、跨域合作與ESG永續發展5大主題，盼匯聚產官學研各界觀點與建言，共同探討台灣健康產業發展方向，促進健康產業創新與永續發展。

今天論壇由陳建仁以「健康長壽產業的創新與永續」為題演講展開序幕，陳建仁表示，台灣女性與男性的平均壽命都較全球平均更長，活得長壽很好，但更重要是壽命的增加都應是健康的，而不是臥床的。

陳建仁也說，每個人的健康歷程都是從健康開始，隨後變成次臨床、輕症、中症、重症、死亡，而醫療目的就是讓每個人在不同狀態能夠促進健康，即使發生疾病，也能控制在次臨床或是輕症狀態。

陳建仁舉例，在人還健康時接種疫苗，就是特殊保護預防，再來早期發現、適切治療，若不幸疾病還是繼續惡化就積極復健，疾病自然史的因應就是盡可能在健康促進和特殊保護來預防疾病發生。

而在科技上則有精準處理與精準照顧，陳建仁說，最早臨床診斷都是症狀出現後才開始，希望隨著科技進步，能將分子診斷技術往前推進，在還沒有症狀、亞健康情況下就能發現疾病，並透過積極改善方式不要進入臨床疾病。

不過，陳建仁表示，如何預測一個人會不會發病，實際上是很個人化的風險評估，因此有人提出P4醫學，核心理念為預測性（Predictive）、預防性（Preventive）、個人化（Personalized）與參與性（Participatory），現在不再是有疾病才去找醫生，而是還沒有疾病時就透過生物資訊技術等發展，讓每個人都意識到健康的重要性，「由消費者驅動的前瞻式疾病預防，來取代醫護照顧者提供疾病治療」。

陳建仁舉例，精準健康的科技部署，包含客製化的監控方式、個人家族史基因篩檢設計以及整合資料等方式，能對一個人的健康做更好的掌控，「讓健康極佳化、罹病的機會極小化」。

陳建仁表示，健康長壽產業已經進入歷史性轉型，從過去的「老齡救濟、病後治療」進化為「全生命週期的健康管理與預防」，讓長壽成為社會的紅利而非負擔，產業永續是核心關鍵。

「健康長壽產業就是要重新定義老年生活」，陳建仁指出，不會把高齡視為社會負擔，而是視為社會的財富，當高齡者活得久、活得好，且能自立甚至還能服務別人，就能促進經濟轉型、社會共融。

「恆健康高峰論壇」由中央通訊社主辦，匯聚產官學界巨擘，深入探討精準醫療、抗老防失智到體育發展的跨界融合，共同打造台灣下一波成長引擎。

胡婉玲表示，下一座護國神山就是生技醫療，而健康不是只有自己的健康，從健康出發包含醫藥、醫學、科技、生技，乃至於健康食品、運動，都是健康強身所需要的，也是推動社會科技升級的動力。

胡婉玲表示，中央社作為國家通訊社，在國內已經擁有102年歷史，除了必須傳遞正確資訊，也須為國家重要發展方向、社會矚目焦點議題建立溝通平台，盼透過論壇整合現場專家的各種意見，並透過中央社各種管道傳遞、讓各界看見。