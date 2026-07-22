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新竹炊粉驗出甲醛拖7周才公布 醫籲勿恐慌：先留意3件事

聯合新聞網／ 綜合報導
「農耕牌濁水炊粉」多批次檢出不得添加的甲醛。圖／新竹市府提供
「農耕牌濁水炊粉」多批次檢出不得添加的甲醛。圖／新竹市府提供

新竹市衛生局18日指出明好企業社生產「農耕牌濁水炊粉」多批次檢出不得添加的甲醛，引發國人對食安的疑慮。對此，胸腔外科醫師杜承哲昨(21)日於臉書發文指出，甲醛雖被世界衛生組織國際癌症研究機構（IARC）列為第一級致癌物，但主要風險來自「長期吸入」，並非短期食入，呼籲民眾毋須過度恐慌；不過，他也質疑，新竹市衛生局5月接獲通報，直到7月才公布業者資訊，市府應說明延遲公布原因。

杜承哲表示，此次事件源於台南市衛生局5月底抽驗，發現明好企業社生產的「農耕牌濁水炊粉」驗出依法不得添加的甲醛。食藥署隨後會同新竹市衛生局擴大稽查，再驗出多個不合格批次，最終共有4項產品、7個批次下架回收，業者也依《食品安全衛生管理法》遭裁處。

醫師：甲醛主要風險來自長期吸入

杜承哲指出，甲醛是一種具有刺激性氣味的揮發性有機化合物，常見於裝潢建材、黏著劑及紡織品中，長期吸入可能增加呼吸道疾病、過敏、鼻咽癌及部分血液疾病風險，因此被IARC列為第一級致癌物。

不過，他也強調，甲醛其實廣泛存在於自然界，水果、蔬菜、肉類、魚類以及人體正常代謝過程中，都會產生微量甲醛。

他表示，人體攝入甲醛後會迅速代謝成甲酸並排出，不易在體內累積，因此若只是短時間誤食少量，不必過度擔心，也不需要洗胃或尋求偏方排毒，只要維持均衡飲食、多喝水即可。

杜承哲進一步說明，甲醛被列為第一級致癌物，是根據病理科、殯葬業等長期職業暴露者的研究結果，主要證據來自長時間吸入。至於透過食物攝入甲醛是否致癌，他指出，世界衛生組織（WHO）認為，目前證據不足以認定食入甲醛會造成癌症，因此不能將吸入與食入風險混為一談。

杜承哲也比較日前沙拉油苯駢芘事件與此次炊粉事件的差異。他表示，苯駢芘屬於有法定限量標準的污染物，超過規範才違法；而甲醛則是在食品中不得添加、不得檢出的物質，因此此次事件並非超標問題，而是只要驗出，就代表依法必須調查來源、下架回收及依法裁罰。

他提醒民眾，正常的純米炊粉，顏色應偏自然乳白或淡黃色，若外觀過於雪白、透明，消費者可提高警覺。也不需因「驗出致癌物」5個字過度恐慌，看到檢驗結果時，記得同時問3件事：「什麼路徑、多少劑量、累積多久」。

對於已購買產品的民眾，杜承哲建議，若持有公告的不合格批次產品，應立即停止食用，並依業者公告辦理退換貨。至於其他的炊粉，在料理前可先用清水浸泡15至30分鐘，接著將浸泡水倒掉。烹煮時需打開鍋蓋，利用甲醛易溶於水、易揮發的特性，降低可能殘留量。

新竹市延遲公布資訊該檢討

除了衛教說明，杜承哲也指出，真正值得檢討的是，新竹市衛生局為何未能自行查驗發現問題，而是由台南市衛生局率先驗出；另外，5月底已接獲通報，卻直至約7周後才正式提醒民眾、公布相關業者。

杜承哲提到，過去食安事件曾因資訊揭露時程遭外界質疑「蓋牌」，如今新竹炊粉事件同樣出現資訊延後公布的情況，他認為，不分藍綠執政，都應以一致標準看待食安議題。

他表示，自己不會因事件發生在新竹就誇大甲醛食入風險，但也強調，甲醛屬違法添加物，新竹市政府應該時常查驗，「避免自己應該抓到的廠商問題，還要別人幫你抓到，這樣市民才有保障。」

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