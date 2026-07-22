成大醫院攜手世界展望會募款 助委內瑞拉震災與弱勢家庭

委內瑞拉強震造成重大死傷，災後重建仍面臨嚴峻挑戰。為響應國際人道救援，國立成功大學醫學院附設醫院攜手台灣世界展望會，20日至22日在成大醫院門診大樓發起愛心募款，募集善款將全數投入委內瑞拉震災救援及國內特殊景況家庭援助，號召醫護人員、病友及社會大眾以行動支持受災兒童與弱勢家庭。

台灣世界展望會指出，6月24日委內瑞拉中北部接連發生規模7.2及7.5強震，重創首都卡拉卡斯及周邊地區。截至7月15日，已造成4829人罹難、1萬6740人受傷，超過1萬7900人流離失所，許多兒童面臨失學、心理創傷及糧食、飲水、庇護不足等困境。

成大醫院院長許耿福表示，醫療工作的核心是守護生命，希望透過醫院作為公益平台，號召更多民眾關懷國際災民，也同步協助國內遭逢重大變故的弱勢家庭，讓愛心化為實際行動。

世界展望會表示，震災發生後已啟動「飢餓三十」人道救援，支援委內瑞拉世界展望會提供緊急糧食、乾淨飲水、衛生服務、臨時庇護、兒童保護及心理支持等援助；考量近年物價上漲、疾病、失業及意外事故衝擊，本次募款也將部分資源投入國內特殊景況家庭，協助孩子維持基本生活與就學。

世界展望會南區辦事處區處長林惠君表示，災難奪走的不只是家園，也可能讓孩子失去安全感與未來，希望各界踴躍響應捐款，陪伴更多受災及弱勢家庭度過難關。郵政劃撥帳號15752467，戶名「台灣世界展望會」，備註「飢餓三十－緊急救援」。

民眾於成大醫院愛心募款攤位響應捐款，支持台灣世界展望會委內瑞拉震災救援及國內特況家庭。圖／展望會提供