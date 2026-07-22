企業送暖到家！ 奇美醫攜手生技守護居家長者 逾300人受惠

隨著台灣邁入超高齡社會，居家醫療與長照需求持續攀升，台南在地企業今捐贈3000瓶益生菌產品給奇美醫療體系，將提供給300名長期臥床、具腸道保健需求或弱勢家庭照護個案，希望透過企業與醫療攜手，讓長者在家也能獲得更完善的健康照護。

奇美醫院表示，這批物資將分配至永康奇美醫院整合醫療中心、居家護理所、安寧居家，以及柳營、佳里奇美醫院居家護理所等五大居家照護單位，由醫護人員訪視時依個案需求提供，並結合醫療、護理及跨專業團隊資源，提升居家照護品質，同時減輕家屬照顧負擔。

奇美醫院院長林宏榮表示，高齡照護已成為醫療重要課題，除了醫療服務，更需要結合社會各界資源，共同建構完善照護支持系統，此次生展生物科技股份有限公司捐贈3000瓶益生菌產品，不僅補充居家照護資源，也讓醫療服務從醫院延伸到社區，陪伴更多有需要的民眾安心在家接受照護。

生展生物科技董事長陳威仁也說，居家照護長者多因行動不便、慢性疾病或長期臥床，需要更多健康支持，希望透過捐贈益生菌產品，協助提升長者生活品質，也向長期奔走社區的第一線居家醫護團隊表達敬意，未來將持續投入公益，與醫療機構共同打造高齡友善社會。

奇美醫院強調，居家照護不只是疾病治療，更涵蓋健康促進、疾病預防及生活照顧，未來將持續串聯政府、企業及民間資源，打造更完善、更具韌性的社區照護網絡，讓更多長者能安心在熟悉的家中健康老化。