快訊

紐西蘭「非核共識」有變？亞太局勢不穩的衝擊

台灣男大學生在日本4度被逮！疑當詐團車手 騙2老婦1250萬日圓

LINE免費貼圖7款！LV精品款用到明年1月 諧音哏「熱到兔」ㄅ級分快下載

聽新聞
0:00 / 0:00

準「紅霞」颱風最新路徑曝 周五外圍環流接近風浪增強 這時影響最劇烈

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
關島西方海域的熱帶擾動92Ｗ持續發展整合中，受到太平洋高壓導引，系統將朝西北西移動，預計周五抵達菲律賓東北方海域，周六通過巴士海峽，周日逐漸進入中國廣東一帶。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
關島西方海域的熱帶擾動92Ｗ持續發展整合中，受到太平洋高壓導引，系統將朝西北西移動，預計周五抵達菲律賓東北方海域，周六通過巴士海峽，周日逐漸進入中國廣東一帶。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

熱帶擾動92Ｗ目前位於關島西方海域，持續發展整合中，民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，最快可能周五至周六增強為今年第12號颱風「紅霞」。受到太平洋高壓導引，系統將朝西北西移動，預計周五抵達菲律賓東北方海域，周六通過巴士海峽，周日逐漸進入中國廣東一帶。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前路徑變動幅度不大，但通過巴士海峽時仍有些許南北擺動空間，將直接影響距離台灣的遠近。󠀠

對台灣天氣影響，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周五外圍環流接近，沿海風浪增強；花東、恆春有短暫雨，其餘地區午後雷陣雨。周六距離台灣最近，宜蘭、花東、南高屏降雨增加，花東及恆春有局部強降雨機會；其餘地區午後易有大雷雨。周日至下周一系統逐漸遠離，但水氣仍多，花東、恆春持續有雨，其餘地區午後仍易出現大雷雨。實際影響，仍取決於92Ｗ通過巴士海峽時與台灣的距離，持續觀察。󠀠

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

颱風 廣東 菲律賓

延伸閱讀

準紅霞颱風恐影響台灣？氣象署曝系集路徑預報 這2天最接近

紅霞颱風最快明生成！專家指這2天最接近 外圍環流水氣恐影響台灣

準紅霞颱風「擦身而過」 粉專曝最新路徑：台灣閃過的機率很高

專家曝紅霞颱風侵台機率 花東至恆春半島周五起變天

相關新聞

準紅霞颱風恐影響台灣？氣象署曝系集路徑預報 這2天最接近

明天是24節氣大暑。中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜表示，今明兩天高溫炎熱，高溫可以來到34至36度，中午過後還是會有午後雷陣雨發生，山區有局部大雨。

準紅霞颱風「擦身而過」 粉專曝最新路徑：台灣閃過的機率很高

「準颱風，擦身而過」，民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，以最新資料判斷，位在關島附近的低壓92W，未來幾天，很有機會成為紅霞颱風。

台灣每3人就有1人！高血壓「沒感覺」 夏季波動大更危險

炎炎夏日，高溫酷暑加上頻繁進出冷氣房，容易因流汗、水分流失及室內外溫差過大，導致血壓波動。國健署提醒，除了預防中暑、適時補充水分，更應留意血壓變化，尤其高血壓初期大多沒有明顯症狀，許多人發病才知罹病，呼籲民眾養成規律量測血壓的習慣，掌握「722」量測原則及「3C」健康管理法，才能及早發現異常。

抵達飯店竟「查無訂單」！訂房網出包別自認倒楣 保存證據可全額討回

出差或旅遊抵達飯店，明明在訂房網刷卡付費，櫃台卻告知「查無預訂紀錄」，絕對是旅客的噩夢。遇此狀況，只要確認自己沒記錯日期、填錯名字或跑錯飯店，這便屬於業者的「未履行契約義務」。既然非旅客個人因素取消，即使當初選擇「不可退款」方案，消費者依然有絕對權利要求全額退費。

紅霞颱風最快明生成！專家指這2天最接近 外圍環流水氣恐影響台灣

目前在菲律賓東方海面的92W，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，日本附近轉變為太平洋高壓區，高壓南側的東風、東南風，及南海延伸過去的西南季風，交會成水平風切較明顯的正渦度環境，92W來到這個區域內後，就逐漸發展起來。目前看還有些鬆散，但環流正在組織中，低層風場漸趨完整，應該很快就會發展為熱帶性低氣壓，明天到呂宋島以東海面時，有機會進一步成為今年第12號颱風紅霞。

小心熱到吹出「冷氣病」！慢性缺水、頭痛？營養師揭7大症狀

夏天感到疲倦、頭暈、注意力不集中？小心是身體缺水症狀！營養師提醒，別等感到口渴才補水，這代表身體已輕度缺水。一旦水分不足，恐引發精神不濟、便秘等 7 大隱藏「慢性缺水症狀」，尤其是久待冷氣房的上班族與長者最易忽略。究竟每個人每天喝多少水才夠？本文公開個人每天喝水量計算法，並解答只喝咖啡、濃茶是否可行。快掌握固定飲水、隨身帶水壺等正確喝水原則，主動建立喝水習慣，才能遠離熱傷害、築起夏日最強防護網。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。