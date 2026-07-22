準「紅霞」颱風最新路徑曝 周五外圍環流接近風浪增強 這時影響最劇烈

熱帶擾動92Ｗ目前位於關島西方海域，持續發展整合中，民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，最快可能周五至周六增強為今年第12號颱風「紅霞」。受到太平洋高壓導引，系統將朝西北西移動，預計周五抵達菲律賓東北方海域，周六通過巴士海峽，周日逐漸進入中國廣東一帶。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前路徑變動幅度不大，但通過巴士海峽時仍有些許南北擺動空間，將直接影響距離台灣的遠近。󠀠

對台灣天氣影響，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周五外圍環流接近，沿海風浪增強；花東、恆春有短暫雨，其餘地區午後雷陣雨。周六距離台灣最近，宜蘭、花東、南高屏降雨增加，花東及恆春有局部強降雨機會；其餘地區午後易有大雷雨。周日至下周一系統逐漸遠離，但水氣仍多，花東、恆春持續有雨，其餘地區午後仍易出現大雷雨。實際影響，仍取決於92Ｗ通過巴士海峽時與台灣的距離，持續觀察。󠀠

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。