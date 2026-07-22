巧克力囊腫勿急開刀 醫：反覆手術恐致卵巢早衰

巧克力囊腫是常見婦科疾病之一。醫師提醒，國外研究發現切除手術可能傷及卵巢組織，且巧克力囊腫復發率極高，反覆手術恐卵巢早衰，有生育計劃者籲與醫師討論手術必要性。

女性如果經常經痛或下腹疼痛，有可能是巧克力囊腫引起，但是不是一發現就得開刀切除，宜蘊醫療生殖中心醫師林時羽今天透過新聞稿提醒，國外臨床研究發現，手術可能導致卵巢庫存量的AMH指數降低，平均下降約46%至62%。

林時羽說明，這是因為在巧克力囊腫切除手術過程中，為了完整剝離囊腫與止血，往往會連帶損傷正常卵巢組織，加上電燒止血等，難免波及正常的卵巢組織，且巧克力囊腫復發率極高，反覆手術容易導致卵巢早衰。

因此，林時羽指出，有生育計劃的女性若發現患有巧克力囊腫，應儘早諮詢生殖醫學專科醫師，比方說可以先採取將囊腫內的陳舊積血抽吸減壓等方式，這類策略的核心並非「不處理病灶」，而是「調整順序」，先確保生育力，依情況評估後續治療。

但他提醒4種情況不適合延後手術，包括「懷疑惡性腫瘤」、「囊腫持續增大」、「發生急性併發症」、「無需再顧慮卵巢庫存量者」，應與醫師審慎討論手術必要性，是否開刀仍須個別評估。