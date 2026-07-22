屏東縣明年元旦起補助長者健保費 預估14萬名長者受惠

屏東縣明年元旦開始將補助長者健保費，凡符合資格的縣籍長者，將免提出申請即可直接補助，最高每月補助826元，預估將有14萬多名長者受惠，每年所需經費約14億元，希望能照顧高齡長者健康並減輕家庭經濟負擔。

符合補助對象包括，設籍屏東縣滿一年以上，年滿65歲以上（原住民55歲以上）的長者，且最近一年綜合所得稅核定稅率為5%（含）以下者。若有子女撫養，則是撫養者最近一年綜合所得稅核定稅率為5%（含）以下。

補助內容以全民健康保險法第六類第二目被保險人的保險費自付額（現行標準為826元）為最高上限；若長者實際自付額未達上限者，依其實際自付額度核實補助。

縣府社會處表示，此政策採主動審查機制，縣府每月將透過跨機關系統進行資料比對，自動篩選符合資格的長輩資料，並直接於投保單位的保險費計算表內進行減免。長者或投保單位收到繳費單時，符合資格者的費用已逕予扣除，免除民眾臨櫃申辦奔波勞頓。

社會處提醒，因健保費採隔月繳納，明年1月健保費實為今年12月健保費繳費單，提醒民眾仍須自行前往繳納，以免影響自身權益。另長者若未報稅，則因無稅籍資料縣府無法自動比對，需另備相關文件申請，因此呼籲長者無論是有所得或是被撫養，都要到稅捐處申報，報稅不一定需要繳稅。

民眾若對本項政策有疑問，可撥打屏東縣政府社會處專線：08-7320415分機5367，向王社工師洽詢。相關系統明年元旦起將上線，方便民眾查詢。

明年元旦開始，符合資格的屏東縣籍長者，全民健康保險保費自付額將由縣府編列預算補助。圖／縣府提供

明年元旦開始，符合資格的屏東縣籍長者，全民健康保險保費自付額將由縣府編列預算補助。記者潘奕言／攝影