花蓮萬里溪堰塞湖溢流 台鐵暫無停駛計畫、持續派員監測

台鐵自7月上旬巴威颱風襲台就啟動緊急應變，多列車次因應花蓮萬里溪堰塞湖紅色警戒，預警性停駛，長達兩周班表不固定，讓地方民眾有不小怨言。如今堰塞湖真的溢流了，卻不見台鐵公布最新預警消息。台鐵公司表示，由於出水量穩定，目前仍維持正常通行，將持續監控。

台鐵公司說，依據行政院災害防救辦公室通報，確認萬里溪堰塞湖已溢流。但目前水位及出水量穩定，影響僅侷限於河道內，東部幹線行經萬里溪橋列車目前仍維持正常運行。

台鐵東區營運處長楊舜安表示，目前外包工程單位已完成評估，現階段認為溢流並不會溢過堤防，而萬里溪上鐵軌橋又高於堤防3米，因此仍屬於安全範圍。台鐵正在與林保署確認溢流資訊，仍持續派員監測現場情況。

楊舜安強調，若發現水位明顯上升或混濁可能影響運安，該段行駛中列車將暫停萬榮站或光復站待命，若經行政院災害應變中心評估同意，將會預警性停駛。