調查：近5成民眾輕症傾向先就醫 平均花66.5分鐘

台灣自我照護產業協會今天表示，調查顯示，近5成民眾輕症仍會傾向先就醫，就醫平均要花費66.5分鐘；另外，近7成民眾不清楚非處方藥（OTC）的定義等。

台灣自我照護產業協會舉行記者會，公布國人自我照護與非處方藥（OTC）用藥認知調查結果。

台灣自我照護產業協會理事長蔡宜芳表示，根據調查，69.0%民眾不清楚OTC非處方藥的定義、類型、使用時機、用法劑量及安全性考量。

蔡宜芳指出，調查中也發現有48.7%民眾輕症仍會傾向先就醫，且藥師雖然是僅次於醫師的主要諮詢管道，但主動諮詢藥師的頻率只有51.4%。

用藥觀念方面，蔡宜芳說，多數民眾具備一定認知，76.2%購買非處方藥時會主動閱讀外盒或仿單，且有92%認同藥師專業建議足以協助安全處理輕症。

蔡宜芳表示，根據調查，民眾輕症就醫平均要花費66.5分鐘，60歲以上達87.4分鐘。

蔡宜芳說，呼籲民眾出現輕症時，可先主動諮詢社區藥師，透過藥師專業評估與適當介入，及早獲得適當處置。

另外，調查顯示，有25.5%民眾會使用AI作為健康諮詢。蔡宜芳提醒，AI作為資訊查詢有一定錯誤，不能取代藥師及醫師的專業判斷。

國人自我照護與非處方藥（OTC）用藥認知在6月22日至7月2日進行，完成600份18歲以上有效樣本，抽樣誤差為正負4個百分點。

蔡宜芳表示，台灣醫療負擔會越來越重，因此自我照護的觀念越來越重要，希望透過社區藥局協助民眾懂得自我照護，讓健康台灣落實於台灣民眾。

中華民國藥師公會全國聯合會理事長林憶君表示，美國、日本、英國等國家已將自我照護納入衛生政策中，鼓勵民眾善用社區藥局，與藥師諮詢。

「世界自我照護日」為每年7月24日，象徵自我照護應落實每週7天，每天24小時的日常生活中，從生活型態管理、正確使用非處方藥，到適時尋求藥師與醫師協助，自我照護有助民眾主動掌握自身健康，也能支持醫療體系永續發展。