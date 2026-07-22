觀光署參山風管處啟動梨山天池步道改善計畫 明年2月完工啟用

交通部觀光署參山國家風景區管理處投入1200萬元辦理「梨山天池步道及周邊環境改善工程」，今天舉行開工儀式，預計明年2月完工啟用，將全面優化步道設施、遊憩動線及服務機能，串聯梨山高山景觀與自然生態資源，打造兼具休閒、賞景與森林療癒特色的旅遊新亮點。

今天開工典禮由立委陳清龍、交通部觀光署參山國家風景區管理處處長曹忠猷、國軍退除役官兵輔導委員會福壽山農場場長林奇輝及地方人士參加。

參山處表示，梨山天池步道位於投91線旁，擁有遼闊草原與絕佳觀景視野，自然環境保存完整，沿線可見松木、檜木、箭竹及闊葉林等豐富林相。此次新闢福參步道全長約726公尺，並同步整修更猛山步道955公尺，串聯形成完整環狀步道系統，海拔由2570公尺緩降至2487公尺，坡度平緩、步行舒適，讓遊客能以輕鬆健行方式深入高山森林、親近自然生態。

步道終點更猛山登山三角點特別規劃觀景拍照打卡區，遊客可在此飽覽福壽山農場、雪山山脈及層巒山景，留下專屬高山旅程的紀念，也可挑戰蒐集山岳三角點，成為梨山熱門打卡亮點。

工程除改善步道路面、欄杆及休憩設施外，也將更新導覽解說系統與友善服務設施，預計明年2月完工並開放使用，串接原更猛山步道及露營區步道系統。

參山處指出，未來將推出「夏日避暑趣」活動，只要全台最高氣溫達37°C（含）以上，即推出限時快閃住宿優惠，每人每晚折抵370元；入住梨山三天兩夜的旅客，還可憑住宿憑證兌換參山限定紀念品，以「37°C啟動優惠、370元住宿折抵、三天兩夜送好禮」三大亮點，吸引民眾到高山避暑，鼓勵深度旅遊、延長停留時間，活絡地方觀光。