企業響應《永續好日子》 以多元行動展現永續新力量，回應生活議題

由聯合報系、聯合線上、倡議家主辦的第三屆《永續好日子》圓滿結束。其中，走在永續前線、參與倡議的企業攤位，不但有新朋友加入，還有老朋友邀請聯盟夥伴一同上陣。如首次參加永續好日子策展的蝦皮購物，將智取店搬到現場，讓民眾能親自體驗無包裝購物省下的空間與效益。而由家樂福更名後，首次現身實體活動的零售品牌「萬家福、樂家康」，則帶著全新的品牌形象和大家見面。全家便利商店則成為靖娟基金會的推手，共同守護未來的主人翁。

#蝦皮購物永續好日子策展，現場讓民眾體驗無包裝

蝦皮購物推出無包裝配送方案，不但省下大量紙箱與包材的費用，也提升物流車次的裝載量。目前與2000家以上品牌合作，全台累積400萬用戶使用，減碳效益相當於130萬棵樹一年的吸收量。此外，無包裝也可以充分利用智取櫃內的空間，提供更多櫃位，容納更多商品。為了讓民眾不只是想像，蝦皮購物將智取櫃搬到現場示範，讓民眾更能直觀感受其中差異。

蝦皮購物以生動的漫畫解說無包裝配送的優點，影響更多消費者選用。 圖／江建泰 攝影

現場也安排了讓參觀者一起推廣這項永續方案的行動。只要在智取櫃體驗完成後，寫下永續宣言，並將宣言小卡掛到永續牆上，再拍下體驗照片或動態，分享至社群平台，即可獲得限量購物袋及專屬優惠券，吸引許多民眾駐足參與。

此外，蝦皮購物企業品牌形象資深部長廖君凰在《下單也能做環保，蝦皮「環保無包裝」攜手買賣家共創永續新價值》短講中，搭配影片讓大家更了解兩種包裝在物流過程中的差異，她指出，無包裝配送對於買家而言，可以輕鬆參與永續，對於賣家而言能降低成本，對於環境則是減少碳排，不但三贏，也贏得社群上買家的好評，滿意度超過98%。蝦皮也將積極推動，希望在2026年達成超過100萬件的目標。

蝦皮購物企業品牌形象資深部長廖君凰在《永續好日子》現場分享蝦皮環保無包裝的概念。 圖／江建泰 攝影

#萬家福、樂家康全新亮相，從i開始擴大永續影響力

家樂福全面更名，量販店更名為「萬家福」、超市更名為「樂家康」，基金會也更名為「樂家康文教基金會」。雖然更新品牌名稱，但永續理念不變，做法不但會持續，還將進一步擴大影響力。

萬家福與樂家康串聯跨界夥伴一同展開從i開始永續行動。 圖／江建泰 攝影

樂家康文教基金會執行長蘇筱駗表示，其實在過去八年，從食物轉型、動物福利等面向推動永續，一路上凝聚了許多夥伴，未來會更朝向建立平台，成為永續i聯盟，讓想要轉型的供應商與我們集結。另一方面，透過「從i開始」消費運動影響消費者，讓消費者從價格牌標示中理解每個商品的永續價值，如動物福利、森林保育、永續漁業等，進而認同並支持友善環境，將永續帶入生活實踐。

今年萬家福與樂家康以《從i開始，改變有我》為主題策展，更跨界串聯台灣動物社會研究會、小獸書屋獨立書店；在大小舞台上，更有「微笑姊姊說故事」與玩偶「快樂雞」的親子互動，在輕鬆的氛圍下，邀請民眾認識新品牌與永續消費理念。

「微笑姊姊說故事」與玩偶「快樂雞」在永續好日子現場與親子互動。 圖／江建泰 攝影

#全家攜手靖娟基金會，換位看見孩子的世界

親子共學是本屆《永續好日子》的重點，各攤位中都可以看見大人帶著小朋友參觀互動；但在靖娟基金會的攤位，可以看見大人們排隊體驗孩子的視角。

靖娟基金會執行長許雅荏表示，台灣年出生人數跌破10萬，少子化危機下，更要保護好不容易來到世上的寶貝。讓下一代平安長大，正是人類社會發展最根本的永續與韌性，這是大人的責任與工作。

全家便利商店X靖娟基金會活動攤位上，大人正在排隊體驗孩童視角。 圖／江建泰 攝影

因此，展場的設計希望讓大人透過裝置感受孩童的視角，因為環境的決策者與改變者始終是成人。唯有翻轉成人的認知、引發同理心，大人才會有感地轉換心境，願意為了身邊的孩子主動做出改變，進而加快守護兒童安全的步伐。

靖娟基金會在永續好日子舞台，以音樂劇演出《小馬路大冒險》的故事，與親子互動。 圖／江建泰 攝影

從無包裝配送、永續消費，到兒童安全，不同企業與組織從各自關注的議題出發，也讓民眾看見，永續不只存在於口號或遠大的目標中，更可以透過一次購物、一個選擇，或對孩子多一分理解，落實在每一天的生活裡。第三屆《永續好日子》也在多元的互動與體驗中，串聯更多行動的力量，讓永續走進日常。