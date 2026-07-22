生物多樣性評估應採「籃子指標」 專家：就像體檢不會只量體重

生物多樣性對全球減碳、提升企業自然風險管理與永續競爭力有著至關重要性。專家今於「2026台灣生物多樣性論壇暨生物多樣性獎頒獎典禮」表示，生物多樣性評估應採「籃子指標」，將棲地面積、物種豐度、水質、土壤品質等參數加權彙總為單一評估標準，若只看單一指標，很容易誤判生態狀況。

農業部林業及自然保育署、台灣永續能源研究基金會今共同舉辦「2026台灣生物多樣性論壇暨生物多樣性獎頒獎典禮」，本屆論壇以「自然轉型實戰：從國際準則到產業價值」為主題，邀集產、官、學等，共同探討自然資本管理、供應鏈生物多樣性管理，及國際揭露準則等重要議題。

台大生物資源暨農學院實驗林管理處長蔡明哲表示，聯合國多個機構正共同支持「生物多樣性信用聯盟」，「生物信用額度」是證明一個經過測量和基於證據的正面生物多樣性成果單位的憑證，例如棲地恢復與再生、瀕危物種保護行動、生態修復等。

蔡明哲進一步分享生物信用額度中的「籃子指標」評估，即生態系的健康檢查。舉例來說，大家覺得樹變多是好事，但其他大家意想不到的面向卻可能惡化，例如鳥類族群、水質指數、授粉昆蟲數量、原生物種比例減少，以及外來種帶來的壓力等，而物種多樣性下降也會導致碳吸存、碳匯的功能下降。

蔡明哲說，物種豐富度指數、棲地連通性指數、植被覆蓋度、水質指數、原生種比例等才能呈現生態系的健康，一個生物信用代表每公頃土地的生物多樣性提高1％或防止1%的喪失。因此只看單一指標容易誤判生態狀況，就像去醫院體檢不會只量體重而已，均衡發展才會健康。

中興大學森林系特聘教授柳婉郁說，企業供應鏈影響自然，但也需要自然資源，以沃爾瑪（Walmart）為例，該公司與大自然保護協會（TNC）合作，引導美國玉米、黃豆等採土壤健康管理和精準施肥，以及減少翻耕等，增加微生物與昆蟲生態和土壤碳匯。

此外，日本商與零售採用獲得國際森林管理委員會（FSC）認證紙材所製成的包材，消費者就能透過這些標示了解業者對自然資本經營的態度，「企業過去認為自然資本是做公益，現在已經改為累積自然資本是創造企業價值，所以願意去做。」