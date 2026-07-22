快訊

爆簡舒培要求市府統計她索資用多少紙 王鴻薇：哪門子緊急問政？

2026米其林指南這3家淚點滿滿！ 掉星再摘星、打破魔咒、這家主廚抱照默哀淚灑現場

Pixel 11a內部代號曝光「與台灣有關」！傳升級Tensor G6晶片

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣每3人就有1人！高血壓「沒感覺」 夏季波動大更危險

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國健署建議，民眾應養成量血壓習慣，掌握「722」原則，觀察血壓變化。圖／123RF
國健署建議，民眾應養成量血壓習慣，掌握「722」原則，觀察血壓變化。圖／123RF

炎炎夏日，高溫酷暑加上頻繁進出冷氣房，容易因流汗、水分流失及室內外溫差過大，導致血壓波動。國健署提醒，除了預防中暑、適時補充水分，更應留意血壓變化，尤其高血壓初期大多沒有明顯症狀，許多人發病才知罹病，呼籲民眾養成規律量測血壓的習慣，掌握「722」量測原則及「3C」健康管理法，才能及早發現異常。

根據調查，台灣20歲以上成人高血壓盛行率約30.4%，等於每3人就有近1人罹患高血壓，而有超過3成患者不知道自己血壓已經偏高。國健署指出，高血壓是心臟病、腦中風及慢性腎臟病的重要危險因子。高血壓常被稱為「沉默殺手」，平時沒有不舒服，不代表血壓正常，唯有定期量測，才能及早發現、及早治療。

為協助民眾建立正確量血壓習慣，國健署推廣「722」血壓量測原則，即連續7天量測、每天早晚各量2次、每次量2遍並取平均值。國健署建議，18歲以上民眾至少每年應執行一次「722」，即使無法連續量滿7天，只要開始量測並持續記錄，也有助於掌握血壓變化，提供診療時的重要參考。

除了規律量血壓，國健署也提出「3C」血壓管理概念，包括Check（定期量測）、Change（改變生活習慣）及Control（控制血壓）。其中，Check提醒18歲以上成人每年至少執行一次722量測；Change則強調少油、少鹽、多蔬果，維持規律運動、健康體重，並戒菸、避免過量飲酒。Control則提醒，若經醫師診斷需要服用降血壓藥物，務必依照醫囑規律服藥。

家中沒有血壓計就無法監測血壓？國健署表示，已結合社區藥局、便利商店、金融機構及社區據點設置「安心血壓站」，提供民眾免費量測血壓服務，上網查詢即可找到住家附近據點，讓民眾更方便掌握自己的血壓狀況。

國健署提醒，若發現血壓持續偏高、波動明顯，或伴隨頭暈、胸悶、呼吸困難、視力模糊等症狀，應盡速就醫，由醫師進一步評估與治療，切勿自行判斷或拖延。夏季高溫容易造成血壓波動，更應提高警覺，落實「722」與「3C」血壓管理原則，才能遠離心臟病、腦中風及慢性腎臟病等重大疾病的威脅。

高血壓 國健署

延伸閱讀

小心熱到吹出「冷氣病」！慢性缺水、頭痛？營養師揭7大症狀

半年暴肥10公斤、血壓飆150！醫生揭失眠恐怖代價、1招自救

婦人深夜肚子劇痛 肝癌破裂大量出血鬼門關前救回

健康主題館／公費篩檢上路 9成胃癌與幽門螺旋桿菌有關

相關新聞

紅霞颱風最快明生成！專家指這2天最接近 外圍環流水氣恐影響台灣

目前在菲律賓東方海面的92W，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，日本附近轉變為太平洋高壓區，高壓南側的東風、東南風，及南海延伸過去的西南季風，交會成水平風切較明顯的正渦度環境，92W來到這個區域內後，就逐漸發展起來。目前看還有些鬆散，但環流正在組織中，低層風場漸趨完整，應該很快就會發展為熱帶性低氣壓，明天到呂宋島以東海面時，有機會進一步成為今年第12號颱風紅霞。

持續晴熱午後雷雨明迎「大暑」 吳德榮：熱帶系統路徑北調 周末恐變天

連日高溫炎熱，昨天全台最高溫為台東鹿野37.7度，明天是24節氣的「大暑」。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至周五西南風減弱及南方水氣減少，太平洋高壓稍增強，天氣漸趨穩定，各地晴朗，白天炎熱，要注意防曬、防中暑；午後仍有局部短暫雷雨的機率，主要在山區。今天北部23至37度、中部22至37度、南部24至37度、東部23至37度。

準紅霞颱風「擦身而過」 粉專曝最新路徑：台灣閃過的機率很高

「準颱風，擦身而過」，民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，以最新資料判斷，位在關島附近的低壓92W，未來幾天，很有機會成為紅霞颱風。

大暑要消暑更要顧代謝！中醫揭4大養生原則 打造不易疲勞好體質

明天為24節氣的大暑，是一年中最炎熱的節氣，也是陽氣最旺盛的時候。許多人以為夏天天氣熱、流汗多，身體代謝會變好，因此冰品、含糖飲料、冷氣整天吹不停。中醫認為，大暑雖然陽氣旺盛，但若貪涼飲冷、作息不規律，加上高溫造成大量流汗，反而容易耗損人體的氣與津液，使脾胃功能下降、濕氣堆積，導致身體代謝效率變差，出現疲倦、水腫、食慾不振、腸胃不適，甚至體重增加等問題。

抵達飯店竟「查無訂單」！訂房網出包別自認倒楣 保存證據可全額討回

出差或旅遊抵達飯店，明明在訂房網刷卡付費，櫃台卻告知「查無預訂紀錄」，絕對是旅客的噩夢。遇此狀況，只要確認自己沒記錯日期、填錯名字或跑錯飯店，這便屬於業者的「未履行契約義務」。既然非旅客個人因素取消，即使當初選擇「不可退款」方案，消費者依然有絕對權利要求全額退費。

小心熱到吹出「冷氣病」！慢性缺水、頭痛？營養師揭7大症狀

夏天感到疲倦、頭暈、注意力不集中？小心是身體缺水症狀！營養師提醒，別等感到口渴才補水，這代表身體已輕度缺水。一旦水分不足，恐引發精神不濟、便秘等 7 大隱藏「慢性缺水症狀」，尤其是久待冷氣房的上班族與長者最易忽略。究竟每個人每天喝多少水才夠？本文公開個人每天喝水量計算法，並解答只喝咖啡、濃茶是否可行。快掌握固定飲水、隨身帶水壺等正確喝水原則，主動建立喝水習慣，才能遠離熱傷害、築起夏日最強防護網。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。