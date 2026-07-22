居盟國際研討會借鏡法國、瑞士 專家：長者住長照機構應是享受人生

台灣邁入超高齡社會，長照需求攀升，但在少子化、缺工等問題下，家庭照顧模式面臨巨大改變。專家指出，台灣正逐漸走向「零家庭照顧者時代」，未來長照不只是「有人照顧就好」，而是如何讓長者活得有尊嚴、有幸福感，更打造一個「我們自己老了也想住進去」的照顧環境。

居家服務策略聯盟今舉辦「鏈動」2026亞太長期照護發展策略國際研討會，藉由日本、法國、瑞士等不同的經驗，期望讓台灣的長照政策可以做得更好。理事長涂心寧說，隨著超高齡社會來臨，往後大家一樣的高齡，可能再也沒有敬老卡，也沒有免費公車可以坐，且少子化問題持續惡化，這可以從全台幼兒園的小班，現在只剩一半的人數，未來可能有幼兒卡的出現。

因此，在如此嚴峻狀況下，長者的居家服務十分重要，涂心寧指出，台灣在長照、高齡及醫療服務，做得非常的好，但仍可藉由不同國家的經驗，精進相關政策，為超高齡社會盡一份心力。

今參與研討會，家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧則以「從家庭到社區－台灣協力照顧的實踐與展望」演講指出，據統計，國內2016年長照需求人口達73.8萬人，但至2024年成長至89.2萬人，國家照顧替代率從23%上升至60%，讓主要照顧模式逐漸公共化，照顧模式占比前三名，長照2.0居家服務占比達41%最高，其次是外籍看護工22%、家人照顧18%。

陳景寧說，國人期待的是，家人自顧占35.02%與居家服務的33.20%、住宿式機構30.62%比例相近，但實際情況卻是因公共化長照資源不足，以住宿式機構落差為最大，相差16.18%，而居家服務、日照中心、家庭托顧也都有10%以上落差；因此，實際由家人照顧比例多出近3成達28.3%。

「面對長照恐懼，沒有人是局外人。」陳景寧說，受到高齡化影響，國人平均餘命持續上升至80.77歲，女性比男性多活6.88歲，且由於不婚不生，同住家戶人口數持續下滑至2.37人，1人戶加兩人戶近6成，並面臨大缺工趨勢下，2016年起年減18萬勞動力人口，而家庭關係疏離、家暴、入獄、藥酒癮等新興社會問題，造成零家庭照顧者時代。

陳景寧表示，長照3.0應基於「使用者導向」鼓勵創新服務，包括將「幸福感」納入長照3.0指標，應推動論人計酬、論質計酬，取代論量計酬，並啟動社區共生互助，並優先偏鄉試辦並逐步擴大，且將長照10%的經費投入創新計畫，讓使用者可自主管理「個人帳戶制」，提供更彈性、個別化的混合給付方式。

因此，針對未來長照3.0「共融照顧圈」的挑戰。陳景寧說，政府應找出需求者與滿足提供者，如二度就業、退休族，後續需媒合與建立自給自足的社區網絡，更須打破現行個人給支付論量計酬制度，採論人計酬、論質計酬作法，讓長照經費挹注於社區，做更有效、彈性地運用，且不只求生存，還需要心理面的生活意義與「幸福感」，或減輕家人照顧負荷。

研討會中，台灣護理之家協會理事許慈育以「鏈居自在-走進法國、瑞士的照顧現場與新啟發」指出，台灣目前把所有照顧包進固定月費，為「追求效率、降低出事風險」，機構直覺選擇「一條龍代勞」，反而加速長者功能退化，甚至是天天害怕住民跌倒、害怕家屬提告，於是選擇最安全的禁錮，包括安全性的約束、過度代勞、限制輪椅，消滅了長者的生活靈魂。

「長者住進去，不是在忍受殘生，是在享受他人生的巔峰」。許慈育說，瑞士把長照開成五星級飯店，收費採取基礎月費涵蓋基礎食宿與24小時安全監控，以及生活加值包，如尊榮客房服務與個人化社交管家等，賣的是生活品質，不賣病床，並利用AI隱私監控、鼓勵長者動手做，培養自立的能力。

法國長照哲學則是將「人」還給「生活」而非「病床」。許慈育說，借鏡法國長照值得學習5件事，包括「去醫療化」從空間設計到員工服裝，全面消滅病人標籤，讓照護回歸生活本質；「社會化融合」以推動青銀共居與社區開放，讓機構不是孤島，而是充滿活力的鄰里中心。「自立支援」以鼓勵住民參與家務與日常決策，找回生活掌控權與尊嚴。同時著重「專業分工」及「規模化管理」，期盼打造一個「我們自己也想住」的長照未來。