美擬課徵進口學名藥100%關稅 業者：應落實「國藥國造、國藥國用」

美國計畫從2028年8月起，對進口至美國的學名藥（Generic Drugs）課徵100%關稅，學名藥協會公共事務委員會主委殷為瑩表示，落實「國藥國造、國藥國用」已刻不容緩，呼籲衛福部長石崇良應儘速邀集產業代表召開會議，並以兩年內達成保護國人用藥韌性為目標。

美國總統川普近日於社群媒體發文，計畫從2028年8月起，對進口至美國的學名藥（Generic Drugs）課徵100%關稅，並在一年後再提高一倍，於2029年8月增至200%。

殷為瑩指出，一旦美方對輸美學名藥加徵關稅，勢必推升國際學名藥廠的成本，相關壓力可能轉嫁至其他市場。

殷為瑩表示，近年台灣對進口學名藥的依賴逐步升高，更凸顯國內藥品供應韌性的結構性風險，因此建議衛福部應加速整合產官學意見盤點韌性藥品，並透過健保制度、藥價措施、修法與立法等工程，提升國內原料藥、新藥與學名藥的製藥能量，以確保民眾用藥安全與供應穩定。