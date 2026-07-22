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新冠進入流行期！醫示警別只當感冒「這波已奪5命」 最新症狀曝

聯合新聞網／ 綜合報導
疾管署宣布本周起新冠疫情正式進入流行期。目前已備妥充足的新冠疫苗及抗病毒藥物，包括倍拉維、舒冠效及瑞德西韋等醫療資源，呼籲65歲以上長者、免疫功能低下者及其他高風險族群，儘速完成疫苗接種。示意圖。聯合報系資料照
疾管署宣布本周起新冠疫情正式進入流行期。目前已備妥充足的新冠疫苗及抗病毒藥物，包括倍拉維、舒冠效及瑞德西韋等醫療資源，呼籲65歲以上長者、免疫功能低下者及其他高風險族群，儘速完成疫苗接種。示意圖。聯合報系資料照

國內新冠疫情持續升溫，疾管署公布最新監測指出，上周新冠門急診就診人次達4766人，較前一周暴增66.5%，已連續第六周上升並正式達到流行閾值，宣布本周起新冠疫情正式進入流行期。感染科醫師李韋辛也發文提醒，近期仍有不少人認為「新冠只是感冒」，但實際上光是這一波疫情就已造成5人死亡，呼籲民眾切勿掉以輕心。

李韋辛在臉書指出，近來每當提醒新冠疫情升溫時，總有人質疑是在製造恐慌，甚至認為是在替疫苗宣傳。他強調，自己診所並未提供公費新冠疫苗接種，且依目前流行病學結果，他認為流感疫苗的重要性仍高於新冠疫苗，因此沒有必要刻意誇大疫情。他指出，疫情數據皆來自官方資料，提醒民眾只是希望降低病毒傳播風險，尤其家中有長者、幼童或免疫力較差者，更應提高警覺。

針對不少人將新冠視為一般感冒，李韋辛解釋，「感冒」其實只是急性呼吸道病毒感染的統稱，只要檢驗出病原，就能知道是哪一種病毒。他舉例，呼吸道融合病毒（RSV）對2歲以上、免疫功能正常者症狀可能如感冒，但對2歲以下幼童、早產兒及免疫力低下長者，卻可能引發重症甚至死亡；腺病毒對1歲以上孩童多為輕症，但1歲以下幼兒可能導致腸阻塞、腸套疊或腸壞死；人類肺部間質病毒對5歲以上多為感冒症狀，5歲以下幼童卻可能併發肺炎，甚至住進加護病房。

李韋辛強調，不同病毒、不同年齡層及健康狀況，所造成的影響截然不同，因此「不是每個人感染新冠都只是感冒」。他指出，光是這一波疫情就已出現5例死亡個案，提醒民眾不要因自身症狀輕微，就忽略病毒對高風險族群可能造成的嚴重後果，希望大家做好防護，避免將病毒帶回家中傳染給家人。

疾管署表示，目前國內流行的新冠變異株以NB.1.8.1為主，自去年10月至今，已累計161例新冠併發重症本土病例，其中23人死亡；重症患者以65歲以上長者及慢性病患者為主，且高達92.5%的重症個案未接種本季新冠疫苗。臨床症狀仍以上呼吸道感染為主，包括喉嚨痛、咳嗽、鼻塞、流鼻水、發燒、疲倦、頭痛及肌肉痠痛等，早期常見的嗅覺、味覺喪失已相當少見。

疾管署提醒，暑假期間旅遊及大型活動增加，人與人接觸頻繁，感染風險也隨之提高。目前已備妥充足的新冠疫苗及抗病毒藥物，包括倍拉維、舒冠效及瑞德西韋等醫療資源，呼籲65歲以上長者、免疫功能低下者及其他高風險族群，儘速完成疫苗接種，符合資格者也應依建議追加第2劑；民眾平時則應落實手部衛生、呼吸道禮節，在醫療院所、人潮密集或通風不良場所自主佩戴口罩，如有身體不適應在家休息，以降低病毒傳播及重症風險。

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