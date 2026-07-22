名字騙很大？美濃瓜不是美濃來的！農糧署揭3蔬果「身世之謎」

不少食物的名稱，未必與原產地或實際成分有關，像是海南雞飯、夏威夷披薩、瑞士卷，名稱雖帶有地名，卻不一定發源於當地；牛舌餅、獅子頭、螞蟻上樹等料理，也只是依照外觀或意象命名，成分並沒有牛舌、獅子或螞蟻。農糧署分享3種常見蔬果的命名由來，揭開美濃瓜、高麗菜及荷蘭豆「名不符實」的身世之謎。

農糧署在臉書專頁「鮮享農YA－農糧署」發文指出，許多蔬果名稱背後都藏有歷史典故，其中「美濃瓜」雖然名字帶有美濃，實際上並非發源於高雄美濃地區。

農糧署表示，美濃瓜又稱香瓜，屬於甜瓜家族。據傳在1940年代引進台灣時，民眾依照日文「メロン」（Meron）的讀音稱呼，後來逐漸演變成「美濃瓜」，因此名稱與高雄美濃並沒有直接關係。

至於台灣餐桌上常見的「高麗菜」，正式名稱為甘藍，據悉於荷西時期由歐洲傳入台灣。其名稱可能源自拉丁語「Colis」或荷蘭語「Kool」的音譯，因發音近似「高麗」，久而久之便成為民眾熟悉的稱呼，與韓國古稱「高麗」無關。

如今高麗菜已成為台灣常見的國民蔬菜，平地主產區以雲林、彰化為主，高冷地區則多集中在宜蘭、南投及台中。

另一個名字容易讓人誤會的蔬菜則是「荷蘭豆」。荷蘭豆屬於嫩莢用豌豆，原產地其實是地中海地區，後來由荷蘭人從中南半島引進東亞，因此被稱為荷蘭豆。由於這種豌豆被廣泛在東亞栽種，甚至出口至其他地區，荷蘭人反而將它稱為「Chinese pea」，形成有趣的命名差異。

除了蔬果之外，許多世界知名料理也有類似情況。海南雞飯雖冠上「海南」之名，今日廣為人知的版本，主要是由移居新加坡、馬來西亞一帶的海南移民，將海南文昌雞等料理加以改良後發揚光大。

夏威夷披薩也不是在夏威夷誕生，而是由居住在加拿大安大略省的希臘裔廚師山姆．潘諾普洛斯於1962年創作。據稱，他當時使用的鳳梨罐頭品牌名為「Hawaiian」，因此將這款加入鳳梨的披薩命名為夏威夷披薩。

瑞士卷其實與瑞士毫無關聯，這款甜點據信源自19世紀的英國與中歐的烘焙技術，最早的相關印刷食譜記載於1820年的奧地利。當時的麵包師為了吸引顧客，借用瑞士頂級乳製品與精緻烘焙的名氣，為這款海綿蛋糕捲冠上了「瑞士」之名。

另外，也有不少料理是依照外觀命名。牛舌餅因外形扁長、形似牛舌而得名，主要原料為麵粉、糖及麥芽糖，並不含牛舌；獅子頭則是以豬絞肉製成的大型肉丸，因表面凹凸、外觀如同獅子蓬鬆的頭部而得名。

川菜「螞蟻上樹」也沒有真正的螞蟻，料理主要以冬粉和豬絞肉製成。烹煮後，細碎肉末附著在冬粉上，看起來宛如螞蟻攀附在樹枝，因此有了這個生動又容易令人誤會的名稱。