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新竹女返國喉嚨痛確診登革熱 台大新竹分院：初期與其他病毒感染相似

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹台大分院急診醫學部醫師陳麒心向病人說明登革熱症狀及重症警訊，提醒民眾提高警覺，出現疑似症狀應及早就醫。圖／新竹台大分院提供
新竹台大分院急診醫學部醫師陳麒心向病人說明登革熱症狀及重症警訊，提醒民眾提高警覺，出現疑似症狀應及早就醫。圖／新竹台大分院提供

新竹一名20多歲女子近期赴國外旅遊返國後出現喉嚨痛及雙腳紅點等症狀，因懷疑感染登革熱至新竹台大分院急診就醫，經檢驗後確診。院方指出，該病例顯示，具有流行地區旅遊史且出現疑似症狀時應提高警覺，因初期表現與其他病毒感染相似，建議及早就醫由醫師評估診斷。

隨著氣溫升高及降雨頻繁，病媒蚊繁殖速度加快，登革熱防治工作進入重要時期。新竹台大分院急診醫學部醫師陳麒心提醒，登革熱初期症狀與感冒、流感甚至新冠病毒相似，容易讓民眾誤判。若延誤就醫，嚴重時恐引發出血或器官衰竭，務必提高警覺。

陳麒心指出，雖然登革熱初期症狀與一般病毒感染相似，但仍有明顯差異。一般感冒多以喉嚨痛、流鼻水為主，不一定會高燒；流感與新冠則常伴隨高燒、咳嗽及全身痠痛，以呼吸道症狀為主。登革熱則常突然高燒至39至40度，合併頭痛、眼窩痛、肌肉與關節劇烈疼痛，部分病人還會出現噁心、嘔吐或皮膚出疹，屬於全身性不適。

陳麒心說，若高燒持續超過3天，並伴隨腹痛、嘔吐、紅疹、眼窩痛、牙齦出血、黑便或呼吸急促等症狀，可能代表血管滲漏或出血，是重症登革熱的警訊，應立即就醫。急診醫師會根據病人的旅遊史、居住地、發燒天數及臨床表現，判斷是否進行登革熱抗原快篩或病毒核酸檢驗。若證實為登革熱感染且出現血小板快速下降或出血徵象，則需密切觀察，甚至住院治療。

目前登革熱尚無特效藥，治療以支持性照護為主，包括補充水分、充分休息，必要時進行輸液治療。退燒藥僅建議使用普拿疼，應避免使用布洛芬或阿斯匹靈，以免增加出血風險。多數病人約1週可恢復，但病程辛苦，需耐心照護。

陳麒心呼籲，防蚊才是預防登革熱的根本之道。民眾應積極清除居家環境中的積水容器，定期巡檢居家環境，外出時擦防蚊液並穿著淺色長袖衣物，以降低被蚊子叮咬的風險。民眾若出現疑似登革熱症狀，應儘早就醫，並配合環境清理與孳生源清除，共同防堵疫情。

登革熱 新竹

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