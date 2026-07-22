新竹女返國喉嚨痛確診登革熱 台大新竹分院：初期與其他病毒感染相似

新竹一名20多歲女子近期赴國外旅遊返國後出現喉嚨痛及雙腳紅點等症狀，因懷疑感染登革熱至新竹台大分院急診就醫，經檢驗後確診。院方指出，該病例顯示，具有流行地區旅遊史且出現疑似症狀時應提高警覺，因初期表現與其他病毒感染相似，建議及早就醫由醫師評估診斷。

隨著氣溫升高及降雨頻繁，病媒蚊繁殖速度加快，登革熱防治工作進入重要時期。新竹台大分院急診醫學部醫師陳麒心提醒，登革熱初期症狀與感冒、流感甚至新冠病毒相似，容易讓民眾誤判。若延誤就醫，嚴重時恐引發出血或器官衰竭，務必提高警覺。

陳麒心指出，雖然登革熱初期症狀與一般病毒感染相似，但仍有明顯差異。一般感冒多以喉嚨痛、流鼻水為主，不一定會高燒；流感與新冠則常伴隨高燒、咳嗽及全身痠痛，以呼吸道症狀為主。登革熱則常突然高燒至39至40度，合併頭痛、眼窩痛、肌肉與關節劇烈疼痛，部分病人還會出現噁心、嘔吐或皮膚出疹，屬於全身性不適。

陳麒心說，若高燒持續超過3天，並伴隨腹痛、嘔吐、紅疹、眼窩痛、牙齦出血、黑便或呼吸急促等症狀，可能代表血管滲漏或出血，是重症登革熱的警訊，應立即就醫。急診醫師會根據病人的旅遊史、居住地、發燒天數及臨床表現，判斷是否進行登革熱抗原快篩或病毒核酸檢驗。若證實為登革熱感染且出現血小板快速下降或出血徵象，則需密切觀察，甚至住院治療。

目前登革熱尚無特效藥，治療以支持性照護為主，包括補充水分、充分休息，必要時進行輸液治療。退燒藥僅建議使用普拿疼，應避免使用布洛芬或阿斯匹靈，以免增加出血風險。多數病人約1週可恢復，但病程辛苦，需耐心照護。

陳麒心呼籲，防蚊才是預防登革熱的根本之道。民眾應積極清除居家環境中的積水容器，定期巡檢居家環境，外出時擦防蚊液並穿著淺色長袖衣物，以降低被蚊子叮咬的風險。民眾若出現疑似登革熱症狀，應儘早就醫，並配合環境清理與孳生源清除，共同防堵疫情。