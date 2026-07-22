讀紙本真的比較記得住！精神科醫揭大腦「觸覺記憶」秘密

電子書與手機閱讀日益普及，紙本書是否終將被取代？精神科醫師楊聰財表示，近年腦科學研究發現，紙本與螢幕閱讀會啟動不同的大腦運作模式，紙本較有助於深度理解、長期記憶與情緒修復，而電子閱讀則勝在便利與資訊搜尋，未來兩者將走向互補，而非誰取代誰。

智慧型手機、平板與電子書閱讀器普及，不少人曾預測紙本書會逐漸消失，但近年美國、日本、英國等出版市場卻發現，電子書成長趨緩，紙本書銷售反而回穩，尤其小說、心理療癒、自我成長及童書等類型仍深受讀者青睞。

楊聰財表示，關鍵原因在於大腦處理資訊的方式不同。閱讀紙本時，除了記住內容，大腦還會建立「空間記憶」與「觸覺記憶」，例如記得某段文字位於左頁或書本前半部，翻頁、紙張厚度也會成為記憶線索，因此較容易形成長期記憶。

相較之下，電子書頁面可滑動、字體可縮放，固定位置較少，海馬迴缺乏空間定位資訊，回想內容時相對困難。研究也發現，閱讀長篇文章後，紙本閱讀者在理解、推論及隔天測驗表現普遍優於螢幕閱讀者。

楊聰財指出，紙本閱讀也較容易讓大腦進入專注與放鬆狀態。沒有通知、多工或社群干擾，前額葉警戒降低，默默模式網路開始活化，有助整理記憶、整合經驗與激發創意，因此不少人閱讀紙本時更容易沉浸其中。

他也強調，電子閱讀並非沒有優勢，查詢資料、閱讀新聞、電子郵件或工作文件時，速度快、搜尋方便仍是最大優點；若使用電子紙閱讀器並關閉通知，閱讀體驗也更接近紙本。

楊聰財建議，想快速取得資訊可善用電子閱讀；若希望提升理解力、記憶力、專注力或睡前放鬆，紙本書仍是較符合人類大腦運作的選擇。未來閱讀趨勢並非誰取代誰，而是依閱讀目的搭配不同媒介，兼顧效率與深度。