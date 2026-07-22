大暑消暑顧好身體代謝為關鍵 中醫揭4大養生原則 打造不易疲勞好體質

明天為24節氣的大暑，是一年中最炎熱的節氣，也是陽氣最旺盛的時候。許多人以為夏天天氣熱、流汗多，身體代謝會變好，因此冰品、含糖飲料、冷氣整天吹不停。中醫認為，大暑雖然陽氣旺盛，但若貪涼飲冷、作息不規律，加上高溫造成大量流汗，反而容易耗損人體的氣與津液，使脾胃功能下降、濕氣堆積，導致身體代謝效率變差，出現疲倦、水腫、食慾不振、腸胃不適，甚至體重增加等問題。

中醫師周大翔說，人體真正的代謝並非只是燃燒熱量，而是人體將食物轉化成能量、排除代謝廢物、維持氣血循環及臟腑正常運作的能力。若代謝失衡，不僅容易感到疲累，也會影響免疫力與整體健康。

夏天最容易讓代謝下降的四個習慣：

1. 胃口變差：以冰飲、手搖飲或水果代替正餐，容易造成營養不均衡，且高糖飲食容易使血糖快速波動，增加脂肪堆積，讓代謝效率下降。

2. 冷氣溫度過低：長時間待在冷氣房，會使血液循環變差，肌肉活動減少，身體消耗的熱量也跟著降低。

3. 熬夜：睡眠不足會影響荷爾蒙平衡，降低身體修復能力，使人隔天精神不佳、食慾增加，更容易攝取高熱量食物。

4. 懶得運動：活動量下降、肌肉量減少，也會讓基礎代謝率逐漸降低。

因此，中醫觀點來說，代謝不好，多與脾胃功能有關。周大翔認為，「脾主運化」負責將飲食中的營養轉化為氣血，並將水分正常輸送至全身。如果脾胃功能變差，水濕容易停留體內，就可能形成所謂的「濕氣」。濕氣過重的人，常會出現四肢沉重、容易疲勞、頭昏腦脹、食慾差、大便黏膩、水腫等情形，即使沒有吃很多，仍覺得身體沉重、精神提不起來。

因此，大暑養生除了消暑，更重要的是健脾、祛濕、補充氣血，幫助身體恢復正常代謝。

周大翔提供，大暑提升代謝四大養生原則：

1. 少冰飲、多溫水：夏天大量流汗，應適時補充水分，但建議以常溫水或溫開水為主，避免一次大量飲用冰水，以免影響脾胃功能。

2. 飲食清淡又均衡：多攝取當季蔬菜、優質蛋白質及全穀雜糧，減少油炸食物、甜點及含糖飲料，讓身體維持穩定代謝。

3. 規律運動：選擇清晨或傍晚進行快走、游泳、騎自行車、瑜伽等中等強度運動，每周至少150分鐘，提升基礎代謝，也能改善心肺功能。

4. 睡得好比補得多更重要：每天維持7至8小時睡眠，盡量晚上11點前入睡，有助身體修復與荷爾蒙平衡，維持正常代謝機能。

周大翔推薦2道大暑養生食療：

1. 山藥薏仁排骨湯

材料：山藥、薏仁、排骨、少量薑片。

山藥可健脾益氣，薏仁有助利濕消腫，搭配優質蛋白質，適合夏天補充體力。

2. 冬瓜蛤蜊湯

冬瓜有助清熱利水，蛤蜊富含蛋白質及礦物質，炎熱夏季飲用可補充流失的水分，同時減少身體負擔。

周大翔說，若在夏季促進新陳代謝，可以藉由穴位按摩幫助循環。穴位包括足三里穴，其位於膝蓋外側下方約4指寬處，可健脾益氣、促進消化功能，每次按壓2至3分鐘。陰陵泉穴則位於小腿內側、脛骨內側髁下方凹陷處，可幫助利濕消腫、改善水分代謝。

周大翔說，真正健康的代謝，並不是追求快速減重，而是讓身體具備良好的能量利用與循環能力。大暑時節應避免過度依賴冰品與冷飲，養成規律作息、均衡飲食及適度運動的習慣，並配合中醫調理脾胃、改善濕氣，讓身體維持良好代謝力，精神更充沛，也能安然度過炎熱的夏季。