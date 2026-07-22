揭開海洋熱浪「久燒不退」之謎 中大研究發現跨洋接力關鍵機制

全球暖化持續加劇，海洋熱浪（Marine Heatwaves）逐漸成為影響全球氣候與海洋生態的新常態。國立中央大學大氣科學系講座教授余進義與美國加州大學爾灣分校博士生趙鈺研究發現，西北太平洋海洋熱浪應為一跨海盆氣候現象，環球波列持續傳遞能量，促使熱浪得以跨洋延續，該研究日前已刊登於國際頂尖期刊《Science Advances》。

近年日本周邊海域、台灣北方海域及西北太平洋出現持續長達4至5年的海洋熱浪，衝擊漁業資源與海洋生態，也可能改變區域氣候型態。

余進義表示，過去科學界普遍認為，西北太平洋海洋熱浪主要由當地海洋或大氣條件造成，例如高壓系統滯留、雲量減少等因素。然而最新研究發現，海洋熱浪之所以能長時間持續，與一條環繞北半球中緯度、橫跨歐洲、亞洲、北太平洋及北大西洋的大尺度大氣波動－「環球波列」（Circumglobal Wave, CGW）密切相關。

研究團隊整合超過150年觀測資料、43組國際氣候模式模擬，以及大氣模式實驗，發現西北太平洋海洋熱浪不應僅被視為「區域海洋事件」，而是應重新理解為「跨海盆氣候現象」。若將地球比喻成一座大型運動場，環球波列就如同沿著跑道接力傳遞能量的隊伍，持續串連不同海域，使熱浪得以跨洋延續。

研究也首次提出海洋熱浪具有「自我增強回饋機制」（Self-reinforcing Feedback）。研究顯示，自1970年代以來，夏季環球波列活動明顯增強，不同海盆間的交互作用也更加頻繁，進一步延長海洋熱浪的生命周期。意味著未來西北太平洋長時間海洋熱浪不僅可能更加頻繁，也更容易跨越季節持續發展，而非在數個月內自然消散。

余進義說，若能將跨海盆交互作用納入季節氣候預報系統，將有助於提升海洋熱浪持續時間的預測能力，提供氣象與海洋預報單位更可靠的預警資訊，進一步發展更實用的海洋熱浪預測技術。

中大說，台灣位於西北太平洋邊緣，受到黑潮、季風、颱風及區域海氣交互作用共同影響。當西北太平洋發生長時間海洋熱浪時，不僅可能改變東亞及西北太平洋的氣候背景，也可能進一步影響台灣的颱風活動、海洋生態及漁業資源，顯示全球暖化與氣候系統彼此緊密連動的特性。