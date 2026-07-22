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《男公館》本周日三立都會台迎最終回 7月23日同樂會早鳥票開賣

聯合新聞網／ 聯合數位文創
製作人陳奕攜演員群送鑽石寵粉，600席限量邀粉絲近距離相聚。圖／達騰娛樂 提供
製作人陳奕攜演員群送鑽石寵粉，600席限量邀粉絲近距離相聚。圖／達騰娛樂 提供

三立都會台影集《男公館》將於本周日（7月26日）播出最終回，陪伴電視觀眾數月的精彩故事即將迎來階段性句點。隨著劇情邁入尾聲，粉絲也在社群平台熱烈敲碗，希望劇組能舉辦同樂會，讓大家有機會與喜愛的演員再次相聚。為回應粉絲一路以來的支持與期待，劇組正式宣布舉辦「男公館同樂會」，活動將於2026年8月23日（日）下午2點在WESTAR登場，門票將於7月23日中午12點於遠大售票系統正式開賣，並同步推出限時早鳥優惠，優惠至7月25日中午12點止。

由張正芬、辛誌諭監製，郝心翔導演，陳奕擔任製作人，聯合數位文創共同出品的台灣影集《男公館》，自播出以來，持續引發觀眾討論，也累積大批忠實粉絲。從角色互動到劇情發展，觀眾一路陪伴《男公館》成長，並透過社群分享追劇心得。面對粉絲不斷敲碗希望舉辦實體活動，劇組也決定籌備「男公館同樂會」，希望將戲劇中的感動延續到戲外，與所有支持者共同留下珍貴回憶。

此次「男公館同樂會」將集結主要演員張立昂、李千娜、陳奕、羅宏正、周曉涵、孫沁岳、邱偲琹、林輝瑝共同出席。活動現場除了分享拍攝幕後故事與難忘回憶外，演員們也將帶來精心準備的歌唱演出，展現戲劇之外不同面向的魅力。此外，現場更規劃專屬粉絲互動時間，讓演員能與粉絲近距離交流，透過互動遊戲與分享，創造只屬於《男公館》的限定時刻。

「男公館同樂會」限量600名粉絲入場，把握早鳥購票時間！圖／達騰娛樂 提供
「男公館同樂會」限量600名粉絲入場，把握早鳥購票時間！圖／達騰娛樂 提供

身兼演員與製作人的陳奕表示，《男公館》一路走來，非常感謝觀眾的陪伴與支持，看到許多粉絲希望能有機會與演員見面，因此希望透過同樂會親自向大家表達感謝。他也特別準備驚喜回饋粉絲，將自掏腰包於活動現場送出鑽石，希望把這份象徵珍貴與祝福的禮物送給幸運觀眾，留下最閃耀的紀念。

「男公館同樂會」本次活動採限量600名粉絲入場，希望讓每位到場粉絲觀眾都能享有更近距離的交流時光，劇組提醒粉絲把握早鳥購票時間，與《男公館》演員們相約8月23日在WESTAR，共度充滿歡笑感動的時光。

演員 三立

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