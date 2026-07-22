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星宇獲亞洲年度最佳貨運航空公司殊榮 2028年再迎A350F貨機機隊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
星宇航空憑藉亮眼的全面成長數據，以及國際級的安全與特殊貨物處理能力，獲「亞洲年度最佳貨運航空公司」殊榮。圖／星宇航空提供
星宇航空憑藉亮眼的全面成長數據，以及國際級的安全與特殊貨物處理能力，獲「亞洲年度最佳貨運航空公司」殊榮。圖／星宇航空提供

近年全球航空貨運場波動，星宇航空透過全球航網調配及艙位管理，貨運量年增達52％、貨運總營收攀升53％，日前Air Cargo Week於上海舉辦「2026 世界航空貨運大獎（WACA）」，星宇航空在亞太市場中脫穎而出，獲「亞洲年度最佳貨運航空公司」殊榮。

全球貨運權威媒體Air Cargo Week主辦的世界航空貨運大獎（WACA），被譽為全球航空貨運界的最高榮譽殿堂，其評選機制採用「專家審查」與「業界實名投票」雙軌加權評分制。

星宇航空表示，近年全球航空貨運市場波動、充滿挑戰的市況下，星宇航空透過靈活的全球航網調配與精準的艙位管理，繳出極為亮眼的成績單，貨運運量年大幅增長 52%，同時帶動貨運總營收攀升 53%。 而在開航僅6年且在無貨機機隊的狀況下，獲得「亞洲年度最佳貨運航空公司（Airline of the Year - Asia - Cargo）」殊榮，代表業界與貨主對星宇航空貨運表現的高度信賴。

星宇航空執行長翟健華說，榮獲世界航空貨運大獎的「亞洲年度最佳貨運航空公司」，對星宇航空而言是非常重要的里程碑，也代表團隊自開航以來始終堅持的貨安標準與服務品質受到國際肯定。未來，星宇航空將持續精進技術與安全流程，提供更完善、穩健的運送環境，以最高安全標準守護每一次託付。

星宇航空近年於國際間持續獲得頂尖肯定，服務上蟬聯國際航空評鑑機構SKYTRAX五星航空最高榮譽認證，同時榮獲知名航空專業評鑑網站Airline Ratings頒發7-Star Plus最頂級安全評等。

在貨運安全與專業技術上也深耕布局，星宇航空為全台灣首家同時獲得國際航空運輸協會（IATA）4大特殊貨物卓越運行認證（CEIV）的航空公司；貨運數位轉型與綠色永續上也投入不遺餘力

星宇航空說，預計將於2028年正式迎來A350F貨機機隊的加入，屆時將大幅放大全球運能，朝向「亞洲最值得信賴與安心的航空貨運品牌」目標前進。

星宇航空勇奪2026世界航空貨運大獎 「亞洲年度最佳貨運航空公司」。圖／星宇航空提供
星宇航空勇奪2026世界航空貨運大獎 「亞洲年度最佳貨運航空公司」。圖／星宇航空提供

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