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準「紅霞」颱風恐影響台灣？ 氣象署曝系集路徑預報 這2天最接近

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
今明兩天高溫炎熱，高溫可以來到34至36度，中午過後還是會有午後雷陣雨發生，山區有局部大雨。聯合報系資料照
今明兩天高溫炎熱，高溫可以來到34至36度，中午過後還是會有午後雷陣雨發生，山區有局部大雨。聯合報系資料照

明天是24節氣大暑。中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜表示，今明兩天高溫炎熱，高溫可以來到34至36度，中午過後還是會有午後雷陣雨發生，山區有局部大雨。

林秉煜表示，周五、周六受到熱帶性低氣壓或紅霞颱風外圍環流影響，目前還是熱帶擾動，距離鵝鑾鼻東南東方大約1600公里海面上，預估周五、周六它將行經巴士海峽到南海這段路程，它的外圍環流會對台灣帶來天氣上的轉變，可能在花東地區或南部地區有局部大雨或豪雨發生，東北部地區和大台北地區有零星降雨，其他地區受到颱風外圍環流沉降作用影響，可能有極端高溫出現、午後零星短暫雨情形。

他說，周日至下周一，隨著熱帶性低氣壓或颱風逐漸遠離，南方水氣可能帶來不穩定的天氣。周五、周六受到熱帶性低氣壓或颱風影響，南部和花東地區的浪會逐漸增強，降雨機率逐漸增加，甚至周六、周日東半部地區、恆春半島、澎湖都會有長浪出現，海邊活動注意安全。

台灣附近天氣，偏向沒有雲系情況發生。林秉煜表示，在鵝鑾鼻東南東方有比較明顯的雲系，也就是目前熱帶擾動位置，預估今天會發展為低壓或熱帶性低氣壓，隨著它向西北西移動的過程，最快明天或周五有機會增強為紅霞颱風。周五、周六它即將通過巴士海峽到南海這段過程，之後往中國方向移動。所以周五、周六是熱帶性低氣壓或颱風最接近台灣的時候。

海洋熱含量，林秉煜表示，以它未來將行進路線，海水提供它熱含量預計非常高的，所以預估它未來有逐漸再增強的過程。另根據系集路徑預報，它朝西北西移動的過程當中，通過巴士海峽，再進入南海的過程，要注意熱帶性低氣壓或颱風的發展和移動，密切觀察它所帶來的影響。

今明天氣，他說，各地高溫可以來到34至36度左右，離島地區也有30至32度高溫。中午過後注意午後雷陣雨發展情形，各地都有午後雷陣雨發生，尤其山區可能有局部大雨出現情況。

未來天氣稍微有些轉變，林秉煜表示，周五將受到熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，屆時它位置可能在台灣東南側，它所帶來偏東風環境，對東半部尤其花東地區有稍微比較明顯雨勢，降雨機率增高。不過，北部地區要注意偏向高溫的情形，最主要就是它的外圍環流沉降，帶來偏乾的空氣。

林秉煜說，周六的時候，颱風移動到西南側，它所帶來的偏東風或東南風的環境，花東和南部地區下雨情況依舊明顯，這時花東和南部地區注意局部大雨、甚至有局部豪雨情形。其他地區有零星降雨出現，中部以北留意沉降所帶來的高溫。周日之後，隨著颱風逐漸遠離，屆時南方雲系北移，花東地區和南部地區仍是容易下雨的天氣型態，其他地區有些零星降雨，特別注意午後雷陣雨的天氣。

周末留意海邊長浪，林秉煜表示，東半部地區、西南部沿海、恆春半島、澎湖地區都要注意長浪發生的情形。

今明兩天高溫炎熱，高溫可以來到34至36度，中午過後還是會有午後雷陣雨發生，山區有局部大雨。圖／中央氣象署提供
今明兩天高溫炎熱，高溫可以來到34至36度，中午過後還是會有午後雷陣雨發生，山區有局部大雨。圖／中央氣象署提供

根據系集路徑預報，熱帶性低氣壓或颱風朝西北西移動的過程當中，通過巴士海峽，再進入南海的過程，要注意熱帶性低氣壓或颱風的發展和移動，密切觀察它所帶來的影響。圖／中央氣象署提供
根據系集路徑預報，熱帶性低氣壓或颱風朝西北西移動的過程當中，通過巴士海峽，再進入南海的過程，要注意熱帶性低氣壓或颱風的發展和移動，密切觀察它所帶來的影響。圖／中央氣象署提供

海洋熱含量，以熱帶性低氣壓或颱風未來將行進路線，海水提供它熱含量預計非常高的，所以預估它未來有逐漸再增強的過程。圖／中央氣象署提供
海洋熱含量，以熱帶性低氣壓或颱風未來將行進路線，海水提供它熱含量預計非常高的，所以預估它未來有逐漸再增強的過程。圖／中央氣象署提供

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

氣象署 颱風 高溫

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