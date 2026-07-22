台馬合製浪漫電影《告別的年代》進軍國際！入選多倫多影展「特別放映」

馬來西亞備受國際矚目的導演楊毅恆（Edmund Yeo），繼改編吉本芭娜娜小說《月影》（Moonlight Shadow）後，今年再度交出耀眼的國際成績單。其最新台馬合製的電影《告別的年代》傳出捷報，正式入圍第51屆多倫多國際影展（TIFF）的「特別放映」（Special Presentations）單元，這部改編自馬來西亞華文文學大師黎紫書同名獲獎鉅作的電影，成功在國際影壇引發高度關注。

多倫多國際影展（TIFF）的「特別放映」單元歷來是國際大導與年度強片的兵家必爭之地。由興揚電影製作、聯合數位文創共同投資的《告別的年代》能在此亮相，代表了國際影壇對楊毅恆導演藝術調度的極高度肯定。作為台馬深度合製的年度指標力作，《告別的年代》不僅實地捕捉大馬在地的光影，更結合了台灣頂尖的幕前幕後影視實力，導演楊毅恆在收到入圍消息後深感鼓舞：「多倫多國際影展一直是我的夢想。能夠帶著如此貼近我生命經驗的《告別的年代》在此世界首映，對我而言是一份巨大的榮耀。這份榮耀屬於整個《告別的年代》大家庭，沒有演員、劇組與所有夥伴的付出，就不會有這部電影。」他也特別感謝小說原著黎紫書，楊毅恆表示：「是黎紫書老師啟發我拍攝這部作品，《告別的年代》承載著我對怡保、家族記憶與成長歲月的情感。我非常期待來自世界各地的觀眾透過這部電影，看見我心中的怡保。」

宋芸樺為電影《告別的年代》苦練馬來語，直言拍攝期是一段深刻而珍貴的旅程。圖／興揚電影提供

電影《告別的年代》故事以「書中書」的獨特結構展開，編織出一個關於命運流轉與記憶拼圖的浪漫愛情故事。本片主演卡司集結宋芸樺、邱士縉、劉子銓等明星演員，為了詮釋電影中馬來西亞文化，三人在拍攝前也特地飛往馬來西亞，展開密集的語言與文化特訓。如今得知電影入選多倫多國際影展，宋芸樺感性表示：「《告別的年代》是在我剛到美國、人生最孤單的時候遇見的作品。是杜麗安（角色名）讓我學會了將脆弱化成勇氣，也帶著我走進馬來西亞另一個年代的人生。拍攝這部電影的過程充滿挑戰，卻也是一段深刻而珍貴的旅程，能站上多倫多影展，讓世界看見這個關於愛、失去與告別的淒美故事，真的非常感動！」

香港偶像男團MIRROR成員邱士縉此次也跨界參與電影主演，得知入選多倫多影展後感性表示：「能夠參與一部這麼浪漫又充滿詩意的電影已經非常榮幸，更意想不到的是這個美麗的作品能去到多倫多國際影展。非常感謝楊毅恆導演帶領我們團隊完成這趟旅程，讓更多人看到大家的努力，希望電影能夠勾起觀眾關於「告別」的回憶，期待很快與國際的觀眾見面！」

台馬合製浪漫電影《告別的年代》改編自黎紫書同名小說，劇情描述1990年代的馬來西亞，孤獨少年凱（劉子銓 飾）透過一本神秘小說，意外走進主人翁杜麗安（宋芸樺 飾）愛情故事。1969年的怡保，杜麗安的初戀情人連生（邱士縉 飾）在吐露家族祕密後離奇失蹤，從此改寫了數代人的命運。隨著書中的塵封真相逐漸浮現，虛實交錯，凱也驚覺自己與這段浪漫往事有著意想不到的深切聯繫。《告別的年代》將於今年年底上映。