亞太長照研討會接軌國際長照新趨勢 北市展現超高齡城市照顧決心

為了因應全球高齡化挑戰，北市社會局與社團法人台灣居家服務策略聯盟、北醫大管理顧問公司於7月22日、23日在台北醫學大學舉辦「鏈動～2026亞太長期照顧發展策略國際研討會」，透過借鏡他國的照顧經驗及焦點對話，聚焦社區照顧、跨域支持及失智共生等議題，積極推動長期照顧政策並與國際接軌，攜手共構長照新趨勢。

台北市副市長李泰興出席會議致詞說，北市早於全國邁入超高齡社會，為了落實「活躍老化、健康自主、世代共榮」的願景，市府正全力推動各項高齡照顧政策，從居家服務、社區照顧、社區關懷據點，到跨專業整合服務，如何透過打造更有智慧及韌性的照顧政策，是市府的首要任務。

社會局長姚淑文介紹，社團法人台灣居家服務策略聯盟自2013年起推動亞太長照國際研討會，已成為台灣與國際照顧領域對話的重要平台。今年與台北市政府合作，更突顯本市在建構高齡友善城市、推動智慧照顧服務的前瞻性與實踐力。

她說，這次研討會以「鏈居自在」、「動能共生」、「鏈結照顧」、「動伴失智」四大主軸進行，透過國際講者專題演講、產官學對談及工作坊交流，激發多元視角的專業對話。參與講者包括來自日本的專家押切道子、永森克志、高山善文、波並孝，深入分享社區參與、跨域協作、失智照顧及長照產業的發展藍圖。

姚淑文說，專題演講「台北市超高齡下的城市照顧與行動」中，發表「敬老、安老、挺老、顧老」四大核心策略。市府積極推動智慧照顧與數位賦能，同時全面強化社區照顧關懷據點多元功能與拓展社福設施，深化在地照顧與樂齡學習服務。

同時，她也說，更進一步跨局處串聯醫療與社會安全網，建構嚴密的防護機制與失智共生環境，落實全人觀點的連續性照顧。市府期盼藉由此次研討會，帶動社區體系及長照體系密切合作，以具體作為及創新思維回應超高齡社會的挑戰，展現對於長者照顧的決心。