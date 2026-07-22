萬里溪堰塞湖凌晨溢流 壩體暫穩定、影響範圍仍限河道

花蓮萬里溪堰塞湖今天清晨開始溢流，林業及自然保育署花蓮分署表示，堰塞湖水位於今天凌晨達壩頂高程後出現波動，經無人機空拍確認已開始溢流，目前壩體無明顯沖刷下切跡象，水位及出水量維持穩定，初步評估影響範圍仍侷限於河道內。

林保署花蓮分署指出，昨天上午派遣航遙測分署執行空載光達航攝作業，並於晚間10時完成解算，確認堰塞湖壩頂最新高程為1090.5公尺。

監測資料顯示，水位計於今天凌晨1時40分起記錄到水位達1090.5公尺後，開始出現來回升降波動，研判疑似已發生溢流，分署於清晨5時30分利用無人機空拍確認堰塞湖已開始溢流，溢流前最高水位達1090.68公尺，目前水位為1090.61公尺，蓄水量約601.79萬立方公尺。

經比對無人機影像發現，天然壩溢流口尚無明顯沖刷下切跡象，顯示目前溢流水量未對壩體造成顯著侵蝕，水位及出流情形仍屬穩定，壩體也未出現立即性破壞徵兆。

另外，依中央氣象署估算，萬里溪堰塞湖上游集水區過去24小時降雨量及未來24小時累積降雨預測約21.7毫米，預估僅有少量降雨。花蓮分署表示，由於壩體主要由岩石及粗礫組成，目前溢流水量仍不足以造成大規模沖蝕下切，在晴天或小雨情況下，壩體下切速度將相對緩慢，短期影響範圍初步評估仍以河道區域為主。

花蓮萬里溪堰塞湖今天清晨開始溢流，林保署花蓮分署表示，目前壩體無明顯沖刷下切跡象，水位及出水量維持穩定，初步評估影響範圍仍侷限於河道內。圖／林保署花蓮分署提供

花蓮萬里溪堰塞湖今天清晨開始溢流，林保署花蓮分署表示，目前壩體無明顯沖刷下切跡象，水位及出水量維持穩定，初步評估影響範圍仍侷限於河道內。圖／林保署花蓮分署提供