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紅霞颱風將生成 專家曝侵台機率 花東至恆春半島周五起變天

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天至周末高溫炎熱，戶外活動做好防曬、多補充水分。聯合報系資料照
今天至周末高溫炎熱，戶外活動做好防曬、多補充水分。聯合報系資料照

高溫炎熱，防熱傷害，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，今天至周末太平洋高壓略為西伸，台灣附近將逐漸轉為偏南至東南風環境。環境水氣呈現減少趨勢，大氣較為穩定，各地午後熱對流發展範圍及規模可望略為縮小。不過，山區及部分平地仍有局部短暫陣雨或雷雨機會。持續高溫炎熱，戶外活動做好防曬、多補充水分。

關於颱風消息，他說，目前呂宋島東方海面的熱帶擾動持續發展，未來48小時內有發展為熱帶性低氣壓的可能，後續亦不排除進一步增強為今年第12號颱風「紅霞」。預測系統未來主要受太平洋高壓邊緣勢力導引，大致朝西至西北方向移動。目前多數預報資料，傾向此系統西行通過巴士海峽以南或至呂宋島北部，之後進入南海，並趨向中國廣東省沿岸登陸的機率最高，對台灣陸地造成直接影響的機率相對較低。

林孝儒表示，周五至周六，可能是熱帶系統最接近巴士海峽及台灣西南方海面的時段。屆時受外圍水氣影響，花東地區至恆春半島一帶降雨機會將提高，沿海及海上也須留意風浪增大與長浪發生；中北部或至東北部地區則大致維持高溫炎熱、午後局部雷雨的天氣型態，受熱帶系統直接影響相對有限。

雖然目前評估系統對台灣陸地的直接影響不大，但林孝儒表示，隨系統逐漸接近巴士海峽及台灣西南方海域，附近海面風浪將逐漸增大，風險提高。若有海上作業或沿海活動安排，密切留意氣象署發布的最新資訊。由於系統的形成位置、發展強度及後續路徑仍有調整空間，持續留意後續預報變化，周末行程也建議保留彈性。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

颱風 高溫 恆春

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