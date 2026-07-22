紅霞颱風有機會明天生成 專家指這2天最接近 外圍環流水氣恐影響台灣

目前在菲律賓東方海面的92W，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，日本附近轉變為太平洋高壓區，高壓南側的東風、東南風，及南海延伸過去的西南季風，交會成水平風切較明顯的正渦度環境，92W來到這個區域內後，就逐漸發展起來。目前看還有些鬆散，但環流正在組織中，低層風場漸趨完整，應該很快就會發展為熱帶性低氣壓，明天到呂宋島以東海面時，有機會進一步成為今年第12號颱風紅霞。

他說，92W未來在接近到通過巴士海峽，並繼續往廣東東部沿海靠近的過程中，會持續增強。模式預報發展強度最強的時段，大致會落在經過台灣西南海域往廣東東部沿岸接近這一段區域，離台灣並不遠，值得注意。

路徑預報來看，吳聖宇表示，傳統物理模式跟AI調整模式差異不大，兩邊對於高壓的狀態模擬情況差不多，因此預報路徑大致都是經過巴士海峽後往廣東東部沿海靠近，系集預報成員也都集中在巴士海峽通過，不過颱風中心跟台灣之間的距離仍是有近有遠，比較近的可能會來到距離恆春100公里以內，比較遠的也有在距離恆春200公里以外的地方通過。

另一個變數，他說，就是經過恆春以南之後，往廣東東部沿岸靠近這一段，剛好來到高壓的西南側，加上三方（華南、台灣、菲律賓）地形造成的環流調整，移動路徑會有往北偏的分量。系集預報成員對於北偏的程度預報仍有較大的分散，如果北偏角度較大的話，就會較為接近台灣海峽南部，對台灣的影響也會比較大，影響時間拉長，因此未來也是要持續觀察對於北偏角度預報的變化情況。

吳聖宇表示，另一點就是，AI調整預報普遍把未來的紅霞颱風預報移動速度較快，周五晚間到周六上午之間就逐漸經過恆春以南、台灣西南方海面，周六上午已經開始往廣東沿岸靠近。傳統物理模式則是預報速度較慢，要等到周六白天期間才會距離台灣最接近，周六晚間往廣東沿岸而去，兩邊相差大約有12小時左右。

不過，他說，大致看起來，都是周五、周六會最接近台灣，對天氣的影響則是從周五逐漸開始，周末期間外圍環流水氣對台灣天氣有較大的影響情況。

至於對台灣的影響，吳聖宇表示，這類型的路徑，首先是迎風面的花東、恆春半島、南部山區有較明顯的降雨，再來是颱風往大陸沿岸靠近後，外圍環流帶來暖濕東南到偏南風影響，除了迎風面持續有降雨外，西半部容易有午後大雷雨的機會，不穩定的天氣可能會維持2至3天以上。

他說，這次看起來容易出現大雷雨的天氣，有機會延續到下周一、下周二。風力的部分，則是在台灣南北兩端容易有地形性的強陣風機會，至於南部沿海的風力會不會明顯起來，就要看颱風後期北偏的程度而定。

吳聖宇表示，整體來看，這個未來的準紅霞颱風雖然直接侵襲的機會不高，但是對於周末到下周初的天氣仍會有較大影響，多留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。