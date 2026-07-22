快訊

才接下亞運總教練 謝淑薇哥哥遭多女控「恐怖情人」、賣賽事通行證

春哥侃陸／天才少女風波3度逆轉 「破四唯」會否鋪開

吳宗憲捷運吃冰被抓包！遭轟「最基本規定都不知道」 本尊急回應

聽新聞
0:00 / 0:00

紅霞颱風有機會明天生成 專家指這2天最接近 外圍環流水氣恐影響台灣

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
92W有機會形成紅霞颱風，路徑潛勢預報圖。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
92W有機會形成紅霞颱風，路徑潛勢預報圖。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

目前在菲律賓東方海面的92W，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，日本附近轉變為太平洋高壓區，高壓南側的東風、東南風，及南海延伸過去的西南季風，交會成水平風切較明顯的正渦度環境，92W來到這個區域內後，就逐漸發展起來。目前看還有些鬆散，但環流正在組織中，低層風場漸趨完整，應該很快就會發展為熱帶性低氣壓，明天到呂宋島以東海面時，有機會進一步成為今年第12號颱風紅霞。

他說，92W未來在接近到通過巴士海峽，並繼續往廣東東部沿海靠近的過程中，會持續增強。模式預報發展強度最強的時段，大致會落在經過台灣西南海域往廣東東部沿岸接近這一段區域，離台灣並不遠，值得注意。

路徑預報來看，吳聖宇表示，傳統物理模式跟AI調整模式差異不大，兩邊對於高壓的狀態模擬情況差不多，因此預報路徑大致都是經過巴士海峽後往廣東東部沿海靠近，系集預報成員也都集中在巴士海峽通過，不過颱風中心跟台灣之間的距離仍是有近有遠，比較近的可能會來到距離恆春100公里以內，比較遠的也有在距離恆春200公里以外的地方通過。

另一個變數，他說，就是經過恆春以南之後，往廣東東部沿岸靠近這一段，剛好來到高壓的西南側，加上三方（華南、台灣、菲律賓）地形造成的環流調整，移動路徑會有往北偏的分量。系集預報成員對於北偏的程度預報仍有較大的分散，如果北偏角度較大的話，就會較為接近台灣海峽南部，對台灣的影響也會比較大，影響時間拉長，因此未來也是要持續觀察對於北偏角度預報的變化情況。

吳聖宇表示，另一點就是，AI調整預報普遍把未來的紅霞颱風預報移動速度較快，周五晚間到周六上午之間就逐漸經過恆春以南、台灣西南方海面，周六上午已經開始往廣東沿岸靠近。傳統物理模式則是預報速度較慢，要等到周六白天期間才會距離台灣最接近，周六晚間往廣東沿岸而去，兩邊相差大約有12小時左右。

不過，他說，大致看起來，都是周五、周六會最接近台灣，對天氣的影響則是從周五逐漸開始，周末期間外圍環流水氣對台灣天氣有較大的影響情況。

至於對台灣的影響，吳聖宇表示，這類型的路徑，首先是迎風面的花東、恆春半島、南部山區有較明顯的降雨，再來是颱風往大陸沿岸靠近後，外圍環流帶來暖濕東南到偏南風影響，除了迎風面持續有降雨外，西半部容易有午後大雷雨的機會，不穩定的天氣可能會維持2至3天以上。

他說，這次看起來容易出現大雷雨的天氣，有機會延續到下周一、下周二。風力的部分，則是在台灣南北兩端容易有地形性的強陣風機會，至於南部沿海的風力會不會明顯起來，就要看颱風後期北偏的程度而定。

吳聖宇表示，整體來看，這個未來的準紅霞颱風雖然直接侵襲的機會不高，但是對於周末到下周初的天氣仍會有較大影響，多留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

目前在菲律賓東方海面的92W，環流正在組織中，低層風場漸趨完整，應該很快就會發展為熱帶性低氣壓，明天到呂宋島以東海面時，有機會進一步成為今年第12號颱風紅霞。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
目前在菲律賓東方海面的92W，環流正在組織中，低層風場漸趨完整，應該很快就會發展為熱帶性低氣壓，明天到呂宋島以東海面時，有機會進一步成為今年第12號颱風紅霞。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

颱風 菲律賓 南海

延伸閱讀

準紅霞颱風「擦身而過」 粉專曝最新路徑：台灣閃過的機率很高

紅霞颱風生成機率大增 專家指周五最靠近台灣不登陸 這些地區最有感

周四「大暑」周末變天？熱帶擾動不排除路徑北修

未來2天山區防大雨！熱帶系統醞釀 估24日增強為熱帶性低氣壓

相關新聞

持續晴熱午後雷雨明迎「大暑」 吳德榮：熱帶系統路徑北調 周末恐變天

連日高溫炎熱，昨天全台最高溫為台東鹿野37.7度，明天是24節氣的「大暑」。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至周五西南風減弱及南方水氣減少，太平洋高壓稍增強，天氣漸趨穩定，各地晴朗，白天炎熱，要注意防曬、防中暑；午後仍有局部短暫雷雨的機率，主要在山區。今天北部23至37度、中部22至37度、南部24至37度、東部23至37度。

準紅霞颱風「擦身而過」 粉專曝最新路徑：台灣閃過的機率很高

「準颱風，擦身而過」，民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，以最新資料判斷，位在關島附近的低壓92W，未來幾天，很有機會成為紅霞颱風。

水位已達壩頂高程！萬里溪堰塞湖隨時溢流 3座橋今0時起全面封閉

花蓮萬里溪堰塞湖20日降為一般警戒，林業保育署花蓮分署深夜指出，堰塞湖目前水位已達壩頂高程，隨時可能會溢流，經陽明交大防災團隊評估晴天溢流洪水僅影響河道上，今天0時起，西寶大橋、萬里溪橋、箭瑛大橋，全部封閉，請用路人改道。

抵達飯店竟「查無訂單」！訂房網出包別自認倒楣 保存證據可全額討回

出差或旅遊抵達飯店，明明在訂房網刷卡付費，櫃台卻告知「查無預訂紀錄」，絕對是旅客的噩夢。遇此狀況，只要確認自己沒記錯日期、填錯名字或跑錯飯店，這便屬於業者的「未履行契約義務」。既然非旅客個人因素取消，即使當初選擇「不可退款」方案，消費者依然有絕對權利要求全額退費。

小心熱到吹出「冷氣病」！慢性缺水、頭痛？營養師揭7大症狀

夏天感到疲倦、頭暈、注意力不集中？小心是身體缺水症狀！營養師提醒，別等感到口渴才補水，這代表身體已輕度缺水。一旦水分不足，恐引發精神不濟、便秘等 7 大隱藏「慢性缺水症狀」，尤其是久待冷氣房的上班族與長者最易忽略。究竟每個人每天喝多少水才夠？本文公開個人每天喝水量計算法，並解答只喝咖啡、濃茶是否可行。快掌握固定飲水、隨身帶水壺等正確喝水原則，主動建立喝水習慣，才能遠離熱傷害、築起夏日最強防護網。

萬里溪堰塞湖凌晨溢流 壩體暫穩定、影響範圍仍限河道

花蓮萬里溪堰塞湖今天清晨開始溢流，林業及自然保育署花蓮分署表示，堰塞湖水位於今天凌晨達壩頂高程後出現波動，經無人機空拍確認已開始溢流，目前壩體無明顯沖刷下切跡象，水位及出水量維持穩定，初步評估影響範圍仍侷限於河道內。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。