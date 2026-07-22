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台中石岡熱氣球嘉年華8月22日至24日 媽祖造型熱氣球升空

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
2026台中石岡熱氣球嘉年華將於8月22日至24日在土牛運動公園舉辦。圖／石岡區公所提供
2026台中石岡熱氣球嘉年華將於8月22日至24日在土牛運動公園舉辦。圖／石岡區公所提供

2026台中石岡熱氣球嘉年華將於8月22日至24日在土牛運動公園登場。台中市民政局長吳世瑋表示，今年活動規劃6場熱氣球繫留升空體驗，邀請來自台東天后宮的媽祖造型熱氣球展演，現場結合音樂演出、美食市集、璀璨煙火及親子互動，玖壹壹、蕭煌奇等人氣卡司也將輪番開唱。

吳世瑋表示，石岡熱氣球嘉年華已成為台中山城最具代表性的夏季品牌活動之一，歷年參觀人次持續攀升，每屆登場的特色造型熱氣球，更是民眾爭相拍攝的焦點。今年最大亮點，是邀請來自台東天后宮、全球唯一的媽祖造型熱氣球首度到台中展演，讓傳統信仰化身繽紛巨球翱翔山城天空，融合信仰文化與熱氣球藝術，展現台灣獨有的人文魅力。

石岡區長徐天龍表示，今年活動以「石岡起飛．幸福山城」為主題，結合「幸福、好食、音樂、親子」四大主軸全面升級，延續深受民眾喜愛的熱氣球升空體驗，也串聯石岡在地農特產、美食餐車、市集文創及藝文展演，並邀請多組知名藝人及表演團隊接力演出，活動從白天延續至夜晚，遊客能仰望熱氣球翱翔山城天際，還可欣賞音樂演出與璀璨煙火，在山城夜色中感受石岡融合觀光、文化與休閒的多元魅力。

石岡區公所說明，今年晚會演出陣容堅強，邀請人氣天團玖壹壹、金曲歌王蕭煌奇，以及琳誼Ring、楊淨宇、吳雨璇、SONNiE桑尼、核果人NUTS、中信兄弟啦啦隊等歌手及表演團體輪番登台；親子節目有YOYO家族香蕉姐姐、南瓜哥哥及小丑魔術秀接力演出，兼顧不同年齡層觀眾喜好。隱藏版神秘嘉賓也將於8月22日驚喜現身，相關資訊將於活動前陸續揭曉。

石岡區公所表示，今年現場將有4顆大型熱氣球提供民眾搭乘，8月22日至24日每天規劃二場，時段分別為上午5時至7時30分、下午4時至6時30分，每場活動前30分鐘開放現場排隊購票，每張500元、限量150張，每趟搭乘約4至6分鐘，可承載3至4人，兒童身高達110公分以上即可由家長陪同搭乘。

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