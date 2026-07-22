紅霞颱風最快明天生成 賈新興：未來10天至少有雙颱接力形成

「未來10天至少有雙颱接力生成」，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，7至10月颱風季，關注最新颱風動態，並事先做好防颱準備工作。今年第12號颱風紅霞準備中，明天生成機率高。

明天是24節氣的「大暑」，他說，明天至周五，清晨西半部陰偶有零星短暫雨。其中，明天，午後各地山區、北北基宜及雲林以南有局部短暫雨。周五，午後台中以南山區、高屏及花東有局部短暫雨，宜蘭亦有零星短暫雨。周五傍晚起至周六受颱風外圍水氣移入影響，花東及高屏轉有陣雨。

天氣趨勢，賈新興表示，周六，午後，新竹以南亦有零星短暫雨。周日，屏東及花東有局部雨，午後桃園以南及新北山區有局部短暫陣雨。下周一，桃園以南及花東有局部短暫陣雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。