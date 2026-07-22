小心熱到吹出「冷氣病」！慢性缺水、頭痛？營養師揭7大症狀

夏天感到疲倦、頭暈、注意力不集中？小心是身體缺水症狀！營養師提醒，別等感到口渴才補水，這代表身體已輕度缺水。一旦水分不足，恐引發精神不濟、便秘等 7 大隱藏「慢性缺水症狀」，尤其是久待冷氣房的上班族與長者最易忽略。究竟每個人每天喝多少水才夠？本文公開個人每天喝水量計算法，並解答只喝咖啡、濃茶是否可行。快掌握固定飲水、隨身帶水壺等正確喝水原則，主動建立喝水習慣，才能遠離熱傷害、築起夏日最強防護網。



近期氣溫持續攀升，戶外高溫屢創新高，不少民眾常感到疲倦、頭暈、注意力不集中，卻誤以為只是天氣太熱或睡眠不足。事實上，這些症狀很可能與「慢性缺水」有關！

營養師提醒，當身體發出口渴訊號時，往往已經處於輕度缺水狀態，若長期忽略補充水分，不僅影響日常生活與工作表現，更可能增加中暑、泌尿道感染及腎臟負擔等健康風險。

缺水會頭痛嗎？疲勞、便秘，營養師揭密７大「慢性缺水症狀」當心

台北市立聯合醫院中興院區營養科營養師何宜蓁說，人體約有 70% 水分組成，水分參與體溫調節、運送營養及排除廢物等重要生理功能。一旦水分不足，除了口乾舌燥之外，也可能出現頭痛、精神不濟、疲勞、便秘、皮膚乾燥、尿液顏色變深等警訊。尤其高溫環境下，人體會透過流汗散熱，若沒有及時補充水分，嚴重時甚至可能引發熱衰竭或中暑。

許多人認為，只有從事戶外工作、運動流汗的人才需要特別補水，但其實長時間待在冷氣房的上班族、年長者及學童，也有缺水的可能性。冷氣環境會加速水分散失，卻容易降低人體對口渴的敏感度，導致民眾一整天下來喝不到足夠的水分。

此外，長者更是容易被忽略的高風險族群。隨著年齡增加，口渴感受會逐漸下降，即使身體缺水也不容易察覺。家屬可主動提醒長輩定時喝水，並透過在家中放置水壺、設定手機提醒等方式，協助建立規律補水習慣。

每天喝多少水才夠？營養師分享喝水量計算法，咖啡、濃茶不宜過量

那麼一天究竟該喝多少水才足夠呢？何宜蓁說明，一般成人可依「體重（kg）× 30 - 35毫升（ml）」估算每日飲水需求，例如 60 公斤成人，每日建議飲水量約 1800 至 2100 毫升，約 7 至 9杯水（以每杯 240 毫升計算）。但若從事戶外活動、長時間曝曬、運動流汗較多，則應視情況增加補充量。

值得注意的是，不少人習慣以咖啡、茶、含糖飲料或手搖飲取代白開水，但這些飲品並不能完全取代水分攝取。尤其含糖飲料若攝取過量，不僅增加熱量負擔，也可能提高肥胖、糖尿病及代謝症候群風險。

另外，咖啡、濃茶中的咖啡因具有利尿作用，喝多了反而會加速水分流失。白開水永遠是最好的補水首選，若喝不習慣，也可嘗試無糖氣泡水或在水中加入檸檬片、新鮮水果切片等增加風味的檸檬水、水果水。

遠離熱傷害！營養師授「聰明補水３原則」，輕鬆掌握正確喝水方法

想要維持身體代謝、遠離熱傷害，不僅要喝足每日所需的水量，更要掌握「分次、定時、主動」的正確喝水方法，避免一次性猛灌水導致身體無法吸收。為了幫助大眾在生活中輕鬆實踐，何宜蓁分享「聰明補水 3 原則」，幫助民眾養成良好喝水習慣：

1. 固定飲水時間

例如，起床後、上午工作時段、午餐前後、下午及晚餐後，都可以安排補水時間。非固定點如稍感口乾，可再補充 200 毫升水分，勿等口渴才喝水。

2. 隨身攜帶水壺

隨身攜帶水壺，增加喝水便利性，也能提醒自己養成規律補充水分習慣。

3. 戶外活動補水

活動前、中、後都要補充水分，勿等大量流汗才一次灌水，以免增加身體負擔。

別等口渴才喝水！營養師：養成主動喝水習慣，築起夏日健康防護網

炎炎夏日除了做好防曬措施之外，補充足夠水分也是守護健康的重要關鍵。何宜蓁提醒，別等口渴才倒水！別把喝水當成想到才做的事情，而是要像三餐一樣納入每日健康管理。從今天開始養成主動喝水的習慣，維持充足的水分，才能在享受夏日活力的同時，為自己的健康築起最堅固的防護網。

（本文出自2026.07.18《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）