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輔助駕駛系統有極限 1張圖秒懂可能無法辨識的6種情況

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
輔助駕駛系統可能無法辨識的6種情況。圖／高公局提供
輔助駕駛系統可能無法辨識的6種情況。圖／高公局提供

近年來配備駕駛輔助系統（ADAS）車輛日益普及，高公局南分局提醒，目前市售車輛的輔助系統多數僅達部分自動駕駛等級，絕非「全自動駕駛」。駕駛人若過度依賴系統而分心，極易在面對車流變化時釀成嚴重的追撞事故。

許多駕駛人誤以為開啟系統後，電腦便能應付所有路況，進而在行車時滑手機、閉眼休息或視線離開前方。但高公局南分局說，當面對「車流突發性急煞（如壅塞回堵）」、「鄰車無預警近距離切入車道」，或是「遇大雨、濃霧等惡劣天候 」時，車輛雷達或攝影鏡頭不一定能及時且精準地辨識，導致車輛在未減速的狀態下發生猛烈連環追撞，造成嚴重傷亡。

為確保行車安全，高公局南分局呼籲駕駛人，在國道開啟輔助駕駛系統時，仍應將其視為「輔助」工具。行駛過程中，駕駛人的雙手務必隨時緊握方向盤，視線不可離開前方道路，並隨時保持警戒，以便在系統發出警示或遇突發狀況時，能瞬間由人工接管車輛操作與煞車。

高公局南分局說，善用科技輔助確實能提升行車便利性，但駕駛人仍是車輛安全操控的最終決策者。專心駕駛、隨時注意車前動態。

高公局 輔助駕駛

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