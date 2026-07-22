輔助駕駛系統有極限 1張圖秒懂可能無法辨識的6種情況

近年來配備駕駛輔助系統（ADAS）車輛日益普及，高公局南分局提醒，目前市售車輛的輔助系統多數僅達部分自動駕駛等級，絕非「全自動駕駛」。駕駛人若過度依賴系統而分心，極易在面對車流變化時釀成嚴重的追撞事故。

許多駕駛人誤以為開啟系統後，電腦便能應付所有路況，進而在行車時滑手機、閉眼休息或視線離開前方。但高公局南分局說，當面對「車流突發性急煞（如壅塞回堵）」、「鄰車無預警近距離切入車道」，或是「遇大雨、濃霧等惡劣天候 」時，車輛雷達或攝影鏡頭不一定能及時且精準地辨識，導致車輛在未減速的狀態下發生猛烈連環追撞，造成嚴重傷亡。

為確保行車安全，高公局南分局呼籲駕駛人，在國道開啟輔助駕駛系統時，仍應將其視為「輔助」工具。行駛過程中，駕駛人的雙手務必隨時緊握方向盤，視線不可離開前方道路，並隨時保持警戒，以便在系統發出警示或遇突發狀況時，能瞬間由人工接管車輛操作與煞車。

高公局南分局說，善用科技輔助確實能提升行車便利性，但駕駛人仍是車輛安全操控的最終決策者。專心駕駛、隨時注意車前動態。