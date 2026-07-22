準紅霞颱風「擦身而過」 粉專曝最新路徑：台灣閃過的機率很高

「準颱風，擦身而過」，民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，以最新資料判斷，位在關島附近的低壓92W，未來幾天，很有機會成為紅霞颱風。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，從最新Google AI（FNV3）模式的路徑系集圖，可以明顯觀察到，各成員預報路徑，集中在菲律賓至巴士海峽區間，如此的共識程度，算是能說台灣閃過準颱風的機率很高。

不過，即便擦邊機率高，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周五至周六，準颱風離台灣最近時，花東、高屏、恆春受外圍環流影響，仍有一波波陣雨。如果更靠近，降雨範圍會更廣。巴士海峽一帶的海況也會轉差，西半部則因為背風沉降，需要注意極端高溫，若有活動安排，還是預備好應付這些狀況。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。