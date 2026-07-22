高溫酷暑火燒車頻傳！國道行車發現這些異狀 高公局教你這樣做自救

近期各地天氣高溫炎熱，國道屢有火燒車事故。高速公路局提醒用路人，高溫易增加車輛機件及冷卻系統負荷，若保養維護不足，行駛高速公路時容易發生爆胎、引擎過熱等車輛故障，甚至造成火燒車。為確保行車安全，出發前務必落實車輛檢查與保養，避免因車輛故障影響自身及其他用路人安全。

高公局表示，用路人應加強車輛保養及行前檢查，定期確認輪胎胎紋深度、胎壓是否正常，並留意有無龜裂、變形或異常磨耗等情形。同時檢查引擎冷卻系統運作是否正常、水箱內冷卻水是否充足，以及相關管線有無滲漏，以維持良好散熱效能。

此外，高公局表示，行車前應落實「五油三水」檢查，確認燃油、機油、動力方向機油、煞車油、變速箱油，以及引擎冷卻水、電瓶水與雨刷水均維持正常狀態，並留意儀表板有無異常警示燈號。若發現車輛有異音、異味、漏油、漏水或其他異常情形，應儘速進廠檢修，切勿抱持僥倖心理勉強上路。

高公局說，依據「高速公路及快速公路交通管制規則」規定，汽車行駛高速公路前，應妥為檢查車輛，不得有車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落、輪胎任一點胎紋深度不足等影響行車安全情形；違反規定者，可依「道路交通管理處罰條例」第33條規定，處駕駛人3000元以上6000元以下罰鍰。另車輛因缺水、缺電或缺燃料致無法正常行駛者，亦可依法處600元以上1200元以下罰鍰。

若行車途中發現引擎過熱，高公局表示，如冷卻液溫度過高警示燈亮起，或引擎蓋冒出白煙，或是車內出現異味等其他異常狀況，應儘速將車輛停放於外側路肩，開啟危險警告燈，並於車後50至100公尺處設置車輛故障標誌。車內人員應立即下車，撤離至護欄外或其他安全處所等候救援，並利用高速公路1968 App警政報案功能、撥打1968免付費專線或緊急電話通報求援，以確保自身安全。

高公局呼籲，夏季高溫易增加車輛故障風險，用路人應加強車輛保養及行前檢查，行駛途中隨時留意車況及儀表板警示訊息。