紅霞颱風生成機率大增 專家指周五最靠近台灣不登陸 這些地區最有感

紅霞颱風生成機率大增。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，目前位於菲島東南部外海的熱帶擾動92W，正處於一個有利於其繼續再發展的環境中，包含有垂直風切低（約5至10節）、高空輻散外流良好，加上海面溫度溫暖（29至30度）等條件。

林得恩說，全球模型普遍都認為，92W將循環境駛流場的導引，繼續向西轉西北方向移動，並強度增強，最快在未來24小時發展成熱帶性低氣壓的可能性愈來愈高。而在未來48小時至72小時，因路過暖水池外圍，即將進入南海海域，強度再發展成颱風的機會也大大增加。

至於對台灣影響？他表示，根據Google AI（FNV3）針對92W熱帶擾動的路徑系集圖顯示，92W前進的運動路徑，周五最靠近台灣，將從台灣的西南部外海掠過，對我並無登陸的直接影響。

他說，而迎風面的花東地區及恆春半島，有局部短暫陣雨或雷雨，並有較大雨勢發生的機率。基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區亦有零星短暫陣雨，而其它地區則維持為多雲到晴天氣。又因颱風外圍環流背風沉降影響，西半部需留意在此接近階段的極端高溫出現。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。