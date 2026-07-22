持續晴熱午後雷雨明迎「大暑」 吳德榮：熱帶系統路徑北調 周末恐變天

連日高溫炎熱，昨天全台最高溫為台東鹿野37.7度，明天是24節氣的「大暑」。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至周五西南風減弱及南方水氣減少，太平洋高壓稍增強，天氣漸趨穩定，各地晴朗，白天炎熱，要注意防曬、防中暑；午後仍有局部短暫雷雨的機率，主要在山區。今天北部23至37度、中部22至37度、南部24至37度、東部23至37度。

關於颱風消息，他說，歐洲（ECMWF）模式模式系集模擬顯示，未來兩天菲律賓東方海面，有熱帶擾動發展，系集平均路徑略往北調，大致在周五晚、周六通過巴士海峽，朝港、澳、廣東一帶前進。各別成員分布在兩側，顯示模擬路徑的不確定性，應密切觀察。美國（GFS）模式系集模擬亦顯示，與歐洲模式大同小異，移速稍慢而已。

吳德榮說，周五晚東半部降雨機率提高。周六、周日熱帶系統外圍雲系影響，降雨範圍漸擴大，東半部及南部有明顯降雨；北部白天氣溫偏高。下周一至下周三偏南風及熱帶系統殘餘水氣，南台灣有局部降雨，午後各地皆應注意強對流的發生，未降雨前天氣偏熱。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。