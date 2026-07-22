花蓮秀林鄉凌晨3時31分發生規模3.8地震 最大震度3級

2026年7月22日凌晨03時31分，花蓮縣秀林鄉發生一起規模3.8的淺層地震。震源深度約15.4公里，位於花蓮縣政府西南方約25.2公里處。此次地震最大震度為3級，花蓮縣西林地區感受最明顯，震波波及南投、臺中及宜蘭等鄰近縣市，震度分布依次為3級、2級與1級。

最大震度3級地區:花蓮縣

3級地震屬於弱震，幾乎所有人都能感受到搖晃。花蓮西林地區此次地震造成房屋輕微振動，碗盤與門窗出現聲響，懸掛物搖擺明顯，停放中的汽車也能感受到搖晃。建議居民務必保持冷靜，遵循「趴下、掩護、穩住」的防震守則，避開窗戶與傢俱底下，準備好應急物資以防後續餘震。

南投縣感受到輕微搖晃，電燈及懸掛物輕輕晃動，靜止車輛亦有輕微晃動。該區民眾請注意保持警覺，確保居家安全，並避免在震後立即進行危險或高空作業。

最大震度1級地區:臺中市、宜蘭縣

臺中市與宜蘭縣部分地區感受到微弱震動，僅在安靜時顯著，無需特別防範措施。但仍提醒民眾關注官方指引，保持緊急聯絡及疏散路線資訊。

此次地震屬於淺層地震，釋放能量中等，無重大災情通報。建議各地民眾持續關注氣象局及相關單位發布之地震與餘震資訊，遵守防震準則，確保自身及家人安全。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）