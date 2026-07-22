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水位已達壩頂高程！萬里溪堰塞湖隨時溢流 3座橋今0時起全面封閉
花蓮萬里溪堰塞湖20日降為一般警戒，林業保育署花蓮分署深夜指出，堰塞湖目前水位已達壩頂高程，隨時可能會溢流，經陽明交大防災團隊評估晴天溢流洪水僅影響河道上，今天0時起，西寶大橋、萬里溪橋、箭瑛大橋，全部封閉，請用路人改道。
花蓮分署表示，經指揮官季連成指示，萬里溪堰塞湖在今晚有溢流風險，22日凌晨0時起，西寶大橋、萬里溪橋、箭瑛大橋，全部封閉，落實夜間封阻作業。請花蓮縣政府及萬榮鄉公所、鳳林鄉公所，務必落實西寶及箭瑛等兩座橋梁管制及河道巡視，並與花蓮分署保持密切聯繫。公路局東工分局、台灣鐵路公司、花蓮縣政府建設處、萬榮鄉公所、鳳林鄉公所落實管制及監控。
花蓮縣政府提醒，請民眾勿進入警戒區、山區及河川區域，並配合現場疏散及管制安排。鳳林鎮公所表示，由於溢流僅在河道內，因此不用疏散民眾，也不發CBS簡訊。
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