美濃大峽谷條款三讀通過！盜採砂石營利 可重罰5千萬元

我國去年發生美濃大峽谷事件，立法院會昨三讀通過「土石採取法」修正案，只要未經許可採取土石，最高可處二五○○萬元罰鍰；針對意圖營利的違法行為人，增訂五年以下有期徒刑，得併科上限五千萬元罰金，因而致人於死者，最多可處無期徒刑，得併科一億元以下罰金。

高雄美濃去年爆發盜採砂石案，形成面積超過六公頃、深度達三至五層樓的巨大坑洞。為此，行政院會今年五月通過「土石採取法」修正草案，修法重點包括提高罰鍰上限、增訂刑責等。

根據立院三讀通過條文，未經許可採取土石者，處一百萬至二五○○萬元罰鍰，並得沒入行為人使用的載運車輛或其他機械設備；主管機關應限期完成整復場址及清除設施，屆期未完成者，處十萬至二五○萬元罰鍰，並且採取按次處罰。

至於未經許可意圖營利採取土石者，本次修法通過處五年以下有期徒刑，得併科五千萬元以下罰金。前項情形致釀成災害者，處一年至七年有期徒刑，得併科六千萬元以下罰金；致人於死者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑；致重傷者，處三年至十年有期徒刑，得併科八千萬元以下罰金。

此外，本次修法也增訂土石採取的「排除條款」，對象包括原住民依法採取土石者、新修建原住民傳統石板屋或地下屋形式的住宅、教會、機關、學校、聚會所或公共設施所需者，還有原住民族部落自主災害防救、環境美化與維護所需者。