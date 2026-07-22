聽新聞
0:00 / 0:00

米其林榜單亮點 老店摘星、版圖南移

聯合報／ 記者羅建怡／台北報導
「予島」今年一舉拿下三項大獎，讓台南終於告別星級掛零，主廚楊柏偉（左）親自領獎。 記者沈昱嘉、林聰賢／攝影
「予島」今年一舉拿下三項大獎，讓台南終於告別星級掛零，主廚楊柏偉（左）親自領獎。 記者沈昱嘉、林聰賢／攝影

「臺灣米其林指南二○二六」昨公布最新榜單，傳統中菜老店摘星、星級版圖朝台灣多個城市擴張，以及獨立小餐廳獲得肯定，成為今年榜單三大亮點。飲食作家葉怡蘭與美食家Liz（高琹雯）分析，米其林今年不僅打破過去偏愛新餐廳與「中菜西吃」的印象，也顯示台灣餐飲評鑑仍在擴張期；然而當星級餐廳愈來愈多，摘星後如何留住客人，將是餐廳下一個階段面臨的挑戰。

葉怡蘭以「變」與「不變」概括今年榜單。她認為，最值得肯定的變化，是晶華軒與山与兩家本格中菜摘下一星，打破近年米其林在中菜類別多偏愛位上套餐、融合西式技法呈現的趨勢。尤其年年被視為「最大遺珠」的晶華軒始終堅守自己的路以及中菜的本質核心，多年來不隨評鑑風向而改變，今年終於摘星，「算是守得雲開見月明」。

她指出，過去米其林常被認為偏好一年內開幕的新餐廳，但今年除了晶華軒摘星，MUME重回榜單，以及NIBBON、鮨安等經營多年的餐廳進榜，也顯示評審角度不再只聚焦於新開店。

Liz也認為晶華軒摘星意義非凡。她指出，晶華軒經過多年經營與等待後獲得肯定，打破餐廳必須在開幕初期「快速摘星」的速度感，也鼓舞了長期堅持的餐飲人。

今年星級版圖也持續向外延伸。葉怡蘭指出，新增星級餐廳不再集中台北，新竹、台中、台南與高雄均有亮點，新竹與台南也終於告別星級掛零。Liz認為，台南加入米其林評鑑多年後終於迎來星級餐廳，將有助提升城市國際能見度。

其中，台南「予島」獲得Liz高度評價。她認為，主廚Nick獨立經營後的作品更加成熟，從台灣風土的詮釋、餐桌體驗，到從產地到餐桌的永續理念，都展現了完整且細緻的餐飲思考。

升上二星的NOBUO，也讓Liz印象深刻。她指出，NOBUO位於住宅區，是一間規模不大、氣氛溫馨的獨立餐廳，米其林摘星肯定無疑是一劑強心針。

不過，葉怡蘭認為，今年米其林榜單仍有其「不變」之處。法式Fine Dining審美標準依舊強勢，台菜及其他異國料理摘星相對困難；而「在地語彙」也仍是評鑑的重要課題。

晶華 米其林

延伸閱讀

米其林「全台61間餐廳」摘星 「鹽之華」、「巴黎廳」掉出榜單

2026米其林餐廳出爐 榜單出現10家新面孔、這縣市首摘星

2026米其林星級餐廳公布 新竹縣「鮨安」、台南「予島」摘一星

台南首摘米其林星級餐廳 「予島 YuDao」橫掃米其林三大獎

相關新聞

水位已達壩頂高程！萬里溪堰塞湖隨時溢流 3座橋今0時起全面封閉

花蓮萬里溪堰塞湖20日降為一般警戒，林業保育署花蓮分署深夜指出，堰塞湖目前水位已達壩頂高程，隨時可能會溢流，經陽明交大防災團隊評估晴天溢流洪水僅影響河道上，今天0時起，西寶大橋、萬里溪橋、箭瑛大橋，全部封閉，請用路人改道。

毒氣比毒油致癌風險更高！民團籲苯駢芘納空品標準

致癌毒油風暴延燒。台灣健康空氣行動聯盟昨指出，苯駢芘（BaP）是多環芳香烴家族（PAHs）中毒性最強者，附著在空氣中的細懸浮微粒上，吸進去的苯駢芘，比吃下去的毒油苯駢芘致癌風險更高、更難防，呼籲政府盡速將苯駢芘納入「空氣品質標準」與排放標準。

苯駢芘危機 環團：交通排放、廚房油煙 都是汙染源

環團要求環境部全面納管空氣中的苯駢芘（BaP），實際上，其來源多半來自交通汙染源、工業排放，以及餐廳、廚房裡的室內燃燒來源。台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃說，人每天都必須呼吸，無從選擇是否暴露，空氣中的致癌物危害恐比食物攝取更直接。

米其林榜單亮點 老店摘星、版圖南移

「臺灣米其林指南二○二六」昨公布最新榜單，傳統中菜老店摘星、星級版圖朝台灣多個城市擴張，以及獨立小餐廳獲得肯定，成為今年榜單三大亮點。飲食作家葉怡蘭與美食家Liz（高琹雯）分析，米其林今年不僅打破過去偏愛新餐廳與「中菜西吃」的印象，也顯示台灣餐飲評鑑仍在擴張期；然而當星級餐廳愈來愈多，摘星後如何留住客人，將是餐廳下一個階段面臨的挑戰。

美濃大峽谷條款三讀通過！盜採砂石營利 可重罰5千萬元

我國去年發生美濃大峽谷事件，立法院會昨三讀通過「土石採取法」修正案，只要未經許可採取土石，最高可處二五○○萬元罰鍰；針對意圖營利的違法行為人，增訂五年以下有期徒刑，得併科上限五千萬元罰金，因而致人於死者，最多可處無期徒刑，得併科一億元以下罰金。

健康你我他／頭痛來襲急拆彈 第一時間果斷送醫

某個周日早上8點，與我同住且未婚的50歲大哥剛起床，正在客廳吃早餐白饅頭，而我坐在旁邊的沙發上閱讀聯合報。吃不到幾口，他忽然大叫頭很痛且露出極痛苦的神情，我叫他先吐掉口中的饅頭，以免噎住，量血壓竟高達200多，直覺要出大事了，須盡速送醫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。