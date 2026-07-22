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苯駢芘危機 環團：交通排放、廚房油煙 都是汙染源

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

環團要求環境部全面納管空氣中的苯駢芘（BaP），實際上，其來源多半來自交通汙染源、工業排放，以及餐廳、廚房裡的室內燃燒來源。台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃說，人每天都必須呼吸，無從選擇是否暴露，空氣中的致癌物危害恐比食物攝取更直接。

葉光芃說，台北市和新竹市雖無鋼鐵廠、煤電，但本土研究顯示台北市民和新竹市民吸入含有苯駢芘細懸浮微粒、多環芳香烴（PAHs），面臨了罹癌健康威脅。

他指出，二○二三年發表的台灣國衛院、美國大學等跨國研究發現，交通排放是環境PM2.5結合態多環芳香烴主要來源，占比卅一點三％，其次是工業排放，占比廿九點二％。以苯駢芘BaPMEQ為指標，測出台北市苯駢芘BaPMEQ平均濃度超過了世衛年度參考值。

葉光芃還提到，國衛院、中國醫藥大學等針對新竹市進行的研究也發現，新竹冬季PAHs的致癌效力約為夏季的六倍；四季平均來看，苯駢芘占PM2.5中苯駢芘毒性當量（BaPeq）的四十九％。研究估算，PM2.5結合態PAHs的年平均終生超額癌症風險，也高於美國環保署規定的限值。

葉光芃還說，中研院及陽明醫大發表的研究發現，當國人在廚房內使用瓦斯烹飪，烹調油煙中粗顆粒會吸收大部分高致癌性PAHs，長期暴露於家庭烹飪，終生超額癌症風險也可能高於美國環保署建議的致癌化學物質可接受水準。

健康 環境部 國衛院

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