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毒氣比毒油致癌風險更高！民團籲苯駢芘納空品標準

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
環團呼籲政府，應針對鋼鐵、煤電及交通移動汙染源，實施嚴格的苯駢芘排放總量管制。聯合報系資料照
環團呼籲政府，應針對鋼鐵、煤電及交通移動汙染源，實施嚴格的苯駢芘排放總量管制。聯合報系資料照

致癌毒油風暴延燒。台灣健康空氣行動聯盟昨指出，苯駢芘（BaP）是多環芳香烴家族（PAHs）中毒性最強者，附著在空氣中的細懸浮微粒上，吸進去的苯駢芘，比吃下去的毒油苯駢芘致癌風險更高、更難防，呼籲政府盡速將苯駢芘納入「空氣品質標準」與排放標準。

環境部表示，今年會將苯駢芘單獨納入有害空氣汙染物管制，近期將預告草案。

台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃指出，二○二一年最新版空品指引報告強調，單看苯駢芘，嚴重低估整體空氣中多環芳香烴家族的致癌力，ＰＡＨ混合物中還有致癌力高達一百倍的超級致癌物，可能引發乳癌、心血管疾病、神經發育等健康危害。

他強調，長年吸入空氣中的苯駢芘，比毒油苯駢芘吃下肚更恐怖，因為吃下去的會先送往肝臟解毒，大部分都會排掉，吸進去的苯駢芘，可穿透肺泡、血腦、腸道和胎盤等屏障，直接進全身血液，對人體的直接傷害和致癌風險，反更高更難防。

他批評環境部至今未納管苯駢芘空品濃度監測，也沒有對移動汙染源苯駢芘排放減量有任何管制措施，民進黨執政十年，空氣中苯駢芘至今仍無法可管，持續放任毒氣全國殺人不作為。

台中市爭好氣聯盟執行長岳祥文表示，毒油可以選擇不吃，但人民呼吸的每一口空氣，卻無處可躲，呼籲政府將苯駢芘納入「空氣品質標準」與排放標準，針對鋼鐵、煤電及交通移動汙染源，實施嚴格的苯駢芘排放總量管制。

環境部大氣環境司副司長郭孟芸表示，苯駢芘是PAHs的一種，是有機物質在高溫燃燒不完全或熱裂解時生成的副產物。目前有三面向的管制手段，針對移動汙染源燃料成分管制標準，已訂定國內車用柴油的ＰＡＨ最大容許標準值為八％（m/m），與歐盟一致，近期將研議加嚴至五％。

她表示，苯駢芘會附著在粒狀汙染物上，目前已經針對工業排放源訂有粒狀汙染物管制標準，業者若利用空汙防制設備去除粒狀物時，也能大幅降低苯駢芘；另也要求容納石化製程的特殊性工業區，將苯駢芘納入空氣品質監測項目。

環境部 風暴

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