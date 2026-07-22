健康你我他／頭痛來襲急拆彈 第一時間果斷送醫

某個周日早上8點，與我同住且未婚的50歲大哥剛起床，正在客廳吃早餐白饅頭，而我坐在旁邊的沙發上閱讀聯合報。吃不到幾口，他忽然大叫頭很痛且露出極痛苦的神情，我叫他先吐掉口中的饅頭，以免噎住，量血壓竟高達200多，直覺要出大事了，須盡速送醫。

因為不想驚擾到鄰居，就沒叫救護車，由我開車送醫。我攙扶著他步出客廳並坐上車，便一路飛車狂飆到台大雲林分院斗六院區急診室。因擔心他會昏迷或失去意識，10多分鐘的車程，我邊開車邊跟他講話，請他不可睡著。

抵達急診室時，他的腿已無力下車，說話也變得口齒不清。確診是缺血性腦中風，因尚在黃金治療期，經醫療團隊緊急處置並打了「血栓溶解劑」後，轉入加護病房。當我步出加護病房時，正好9點整。

我每天去加護病房會客，每一床病人幾乎都無法動彈，只有大哥還能夠在床上坐起來，輕鬆的與我談笑風生。出院返家後，他已能過正常生活。做完了兩個月的復健課程後，走路已幾乎跟正常人差不多。

醫師說，家兄這次血栓塞住的區域，通常都會造成很嚴重的後果，但他極其幸運，影響輕微，也許是病發時剛好我在旁且果斷的於第一時間緊急送醫。

阿彌陀佛，感謝諸佛菩薩護佑！感謝台大雲林分院斗六院區醫療團隊，辛苦了！