小心有詐 健保扣款通知不會夾帶附件

近期詐騙手法不斷翻新，詐騙集團時而以政府機關名義郵寄信件，或是以電話、簡訊無所不用其極的方式騙取個資，衛福部健保署提醒，民眾應多小心，以免受騙。

近日有民眾接獲健保署轉帳扣款通知，但卻發現郵件夾帶附件，憂心是詐騙郵件，向健保署檢舉。健保署財務組科長楊小娟表示，健保署平時會以電子郵件寄發保費轉帳扣繳通知，但不會夾帶檔案或連結，請民眾多加小心。

健保署提供多元繳納保費管道，民眾可利用金融機構（含郵局）存款帳戶轉帳扣繳健保費，並於每月扣款日前3個營業日，以電子郵件寄發保費轉帳扣繳通知，提醒民眾於扣款日前確認帳戶餘額充足，以利扣款順利完成，不會夾帶檔案或連結。

楊小娟說，民眾接到健保寄發轉帳扣繳通知時，請檢視是否具有健保署的數位簽章，點選「寄件人」，即會顯示寄件人「已使用受信任的憑證簽署」或「通過驗證的電子郵件地址」，以辨識扣繳通知的真偽，並驗證電子郵件真實性及寄件者身分。

健保署表示，詐騙郵件多會夾帶惡意釣魚網站連結，一旦好奇按下去，極有可能會被詐騙集團騙取帳號、密碼或其他個資，甚至導致手機或電腦中毒。

若收到帶有不明連結的惡意郵件，請不要依其指示做任何動作。民眾可透過「全民健保行動快易通 健康存摺App」及「個人健保資料網路服務作業」申請每月定期寄發電子繳款單及轉帳結果通知，兼顧便利又環保。

健保署也曾接獲電話詐騙的通報，有民眾接到謊稱健保署人員通知，其健保卡異常可能無法使用，或有違規使用健保卡的情形，請民眾回電某電話號碼，以套取個資並進行詐騙。

還有利用簡訊詐騙，常見手法是冒用健保署名義發送簡訊，要求更新健保卡資料，並提供連結網址，這些方式都是民眾曾親身經歷的情形。

健保署提醒，該署並不會以電話或是簡訊通知有關健保卡不能使用或違規使用情形，更不會要求民眾點選連結，如果接到疑似詐騙電話或簡訊，可以撥打健保署0800-030598免付費專線查證，避免受騙上當，而將個資流出遭詐騙集團利用。