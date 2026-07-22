不痛不癢沒理會 菜花惡化成「花椰菜」

「得過菜花，還能有性行為嗎？」「菜花會癌變嗎？」「一旦感染菜花會一直復發，好不了？」很多人對菜花有印象，卻未必有正確的醫學觀念。書田診所泌尿科主任醫師陳鵬表示，這種生殖器病毒疣的正式名稱為「尖銳濕疣」，具有傳染性，也容易反覆發作，若延誤治療，恐增加感染他人的風險。

一名30多歲男性，日前發現陰莖表面長出數顆小顆粒，因沒有疼痛或搔癢感而未加理會，但病灶逐漸增加，外觀也變成典型花椰菜狀，經檢查確診為生殖器病毒疣，接受治療後病灶已明顯改善。

陳鵬指出，生殖器病毒疣是由人類乳突病毒（HPV）感染所引起，主要透過性接觸傳播，包括陰道、肛門及口腔性行為，也可能因皮膚或黏膜直接接觸而感染。

生殖器病毒疣的潛伏期約數周至數月，初期症狀不痛不癢，部分病毒疣可自行痊癒，但也可能持續多年或反覆發作，外觀多為單顆或多顆小突起。男性病灶多出現在陰莖、包皮、陰囊及肛門周圍，女性則常見於陰唇、陰道、子宮頸及肛門周圍。

許多懷疑有菜花的人，常羞於啟齒或擔心治療的副作用，甚至聽信偏方而延誤黃金治療期。陳鵬說，菜花的治療方式，包括外用藥物、電燒或切除手術，以及冷凍治療等。外用藥膏約有5至6成患者可讓疣體消退，但可能引起局部紅腫、刺激，若病灶較大或數量較多，可採電燒或手術切除治療。

近年冷凍治療技術有新進展，可利用低溫破壞疣體細胞及血管供應，使病灶自然脫落。陳鵬表示，相較於傳統方式，新型冷凍治療能更精準作用於病灶，較不易傷及周圍正常組織，多數患者無須麻醉即可接受治療，術後可正常洗澡、碰水，約一至二周病灶便會自然脫落，不影響日常生活。

除了及早治療外，陳鵬強調，接種HPV疫苗仍是預防生殖器病毒疣及多種HPV相關疾病最有效的方法之一。

9價HPV疫苗可同時預防多種高危險型及低危險型病毒，不僅可降低菜花發生，也有助預防子宮頸癌、肛門癌、口咽癌及男性外生殖器相關癌症。