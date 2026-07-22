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健康主題館／公費篩檢上路 9成胃癌與幽門螺旋桿菌有關

聯合報／ 記者廖靜清╱台北報導
幽門螺旋桿菌是胃癌重要風險因素，早期胃癌病患沒有明顯症狀，應定期檢查，掌握治療時機。圖／123RF
幽門螺旋桿菌是胃癌重要風險因素，早期胃癌病患沒有明顯症狀，應定期檢查，掌握治療時機。圖／123RF

胃癌並非突然發生，是經過多年慢性胃炎、胃潰瘍、癌前病變而逐步形成。國泰醫院消化內科主治醫師陳信佑指出，造成胃癌最重要的危險因子是「幽門螺旋桿菌」感染，胃癌約有8至9成與其有關。今年起，衛福部將幽門螺旋桿菌篩檢納入癌症防治政策，提供45至74歲民眾終身一次公費糞便抗原檢測，透過「先篩檢、再除菌」，降低胃癌發生與死亡風險。

根據國健署統計，台灣每年約有4000多人新增罹患胃癌，並造成2000多人死亡。若能在早期發現胃癌，5年存活率可達75%以上；一旦拖到第4期才確診，5年存活率則不到1成，凸顯早期預防的重要性，應該提早找出危險因子。

領管採便 在家輕鬆採檢

不少人一聽到胃癌篩檢，就會聯想到胃鏡而心生畏懼。陳信佑指出，公費篩檢新制是採用糞便抗原檢測，只需領取採便管，在家完成採樣後送回醫療院所即可，不必空腹、不需麻醉，也不用接受侵入性胃鏡檢查。若同時符合大腸癌篩檢資格，還可與糞便潛血檢查一起完成，「領管、採便、回管」，在家輕鬆採檢，省時又方便。

陳信佑說，幽門螺旋桿菌是一種能長期住在胃裡的細菌。最大的問題是感染後幾乎沒有明顯症狀，有人僅偶爾胃脹、胃痛、消化不良，甚至完全沒有不適，卻可能讓胃黏膜長期慢性發炎，逐漸演變為慢性胃炎、胃潰瘍，甚至萎縮性胃炎、腸化生等癌前病變，讓胃癌風險上升。醫學研究顯示，根除幽門桿菌可以降低胃癌發生率與死亡率，因此「先檢測、再除菌」是胃癌預防的重要策略。

除菌治療 切勿自行停藥

若檢測結果呈陽性，也不代表一定會罹患胃癌。陳信佑提醒，民眾應依醫師評估接受除菌治療，並按時完成療程，切勿因症狀改善就自行停藥，以免降低除菌成功率、增加後續治療困難；完成治療後，也應依照醫囑追蹤確認是否成功根除細菌。

除了篩檢與除菌，調整生活習慣也是預防胃癌的重要一環。陳信佑建議，平時應少吃高鹽、醃漬、煙燻及加工肉品，避免抽菸、飲酒及嚼檳榔，多攝取新鮮蔬果、全穀類及魚類，並維持規律運動與健康體重，都有助降低胃癌風險。

高風險群 定期胃鏡追蹤

此外，有胃癌家族史、曾罹患胃潰瘍、接受過胃部手術、曾感染幽門螺旋桿菌，或胃鏡檢查曾發現萎縮性胃炎、腸化生等癌前病變者，即使完成除菌，仍屬高風險族群，建議與醫師討論是否需要定期胃鏡追蹤。

幽門螺旋桿菌主要透過口腔途徑傳染，聚餐應養成使用公筷母匙、不共杯共食等衛生習慣。若家中有人檢測陽性，同住家人也可主動詢問醫師是否需要接受檢查。若出現持續上腹痛、食欲下降、體重減輕、吞嚥困難、反覆嘔吐、黑便或不明原因貧血等警訊，應盡速就醫，避免錯失治療黃金期。

嗜吃重鹹、重口味食物，罹患胃癌風險增加。聯合報系資料照
嗜吃重鹹、重口味食物，罹患胃癌風險增加。聯合報系資料照

預防胃癌2重點

1.少吃重鹹飲食、醃漬食物、煙燻食物、加工肉品、抽菸、喝酒與嚼檳榔，很多人「沒有重口味就吃不下飯」，但長期下來，胃黏膜會承受較多刺激。

2.除了45至74歲民眾應把握公費檢測機會，如果本身有胃癌家族史，特別是一親等曾罹患胃癌，或曾有胃潰瘍、胃部手術、幽門螺旋桿菌感染史、長期抽菸等情形，建議安排胃鏡或其他檢查。

胃癌 幽門螺旋桿菌 國健署 衛福部

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