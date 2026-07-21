乳癌術後5年沒事代表順利畢業？醫師提醒荷爾蒙陽性病友持續追蹤

「主任好，我連續回診30年了，還需要繼續追蹤嗎？」75歲張阿嬤在診間這麼問著醫師，她在30年前切除左側乳癌後，定期回診，接受檢查，連新冠疫情時也不例外，想著自己年紀大了，應可遠離復發危機，但醫師仍建議，定期檢查，「左邊會長，右邊也有機會罹癌」。

高復發、高惡性的三陰性乳癌，令人提心吊膽，相較之下，占全數乳癌六至七成的荷爾蒙陽性乳癌因相對溫和，預後良好，復發機率低，讓許多病友有著「術後五年沒事，就可順利畢業」等錯誤觀念，直覺自己應該沒事，就不再回診，直到數年後，意外摸到乳房硬塊，這才後悔莫及。

高雄醫學大學附設高醫岡山醫院外科部乳房外科科主任楊濱輔表示，臨床發現，確實有不少荷爾蒙陽性乳癌病人以為手術順利，在用藥幾年，就可安心，沒想到第7年、第10年，甚至15年後，癌細胞悄悄捲土重來，讓人防不勝防。

楊濱輔解釋，荷爾蒙陽性乳癌最大特色為其復發風險具有「長尾效應」，手術切除腫瘤組織，看似乾淨，但體內仍有一些殘存的癌細胞，在血液中跑來跑去，盡管被人體免疫系統追殺，但相當頑固，只要找到突破點，就附著在某一個器官，再次開枝散葉，轉移復發。

楊濱輔說，曾遇過潛藏18年後復發的個案，70多歲患者於18年前切除乳房腫瘤，之後每年回診追踪，年前回診檢查結果異常，切片證實乳癌復發，再次接受手術切除腫瘤，避免惡化。

愈來愈多臨床報告實證，腫瘤直徑超過2公分、年齡低於40歲、細胞分裂指數達20%以上，無論是否淋巴轉移，均屬於高復發風險患者，楊濱輔建議，透過精準醫療，在標準治療後加上口服標靶藥物，降低遠端轉移風險。

台灣每年新增1萬7000多名乳癌患者，60~70%屬於荷爾蒙陽性，其中20~30% 約約3000人屬於上述的高風險族群，建議將原有持續使用5年抗荷爾蒙藥物延長至10年。此外，健保已針對高風險早期荷爾蒙陽性病患給付兩年標靶藥物，有助於延續生命，提高生活品質。

最新國際臨床指引已將『細胞週期抑制劑』列為最高等級推薦。臨床實證顯示，早期荷爾蒙陽性乳癌患者若在術後把握『前三年黃金防護期』，透過醫病共享決策（SDM）加入此加強型輔助治療，能實質降低復發風險。醫師建議，病友應化被動為主動，與醫療團隊討論適合的治療策略，為自己建構專屬的防護網。

「治療荷爾蒙陽性乳癌，有如一場考驗耐力的馬拉松賽。」楊濱輔表示，標準的早期荷爾蒙陽性乳癌治療在術後或化放療後，病友需要接受長達 5 至 10 年的標準荷爾蒙藥物治療，並提醒癌友於術後「前三年黃金防護期」使用輔助性標靶藥物，雙管齊下對抗隱形的復發危機。