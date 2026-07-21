聯勸小眾影展…嚴藝文、百白號召一日捐 翻轉弱勢劇本

聯合勸募協會今舉辦「一日捐」小眾聯合影展記者會，將鏡頭對準社會角落，聚焦移工與原住民兒少議題，期盼透過影像的感染力，帶領大眾看見小眾處境，由主持人百白、導演嚴藝文也呼籲各界用「一日捐」翻轉弱勢劇本。

聯合勸募指出，在台移工人數已突破88萬大關，然受限於語言及文化差異，移工們融入在地生活仍具挑戰；偏鄉原住民兒少則因環境與資源落差，在成長及自我認同上面臨考驗。聯合勸募副理事長林瓊瀛說，去年在愛心大使陳柏霖及各界號召下，成功喚起社會對小眾議題的關注，今年活動主視覺則由受助對象擔綱主角，期望大眾直視這份真實，進一步化為行動，用一日捐接住他們的迫切需求。

剛完成「我不是影后」演出的百白今再度主持「一日捐」記者會，正值「欠妳的那場婚禮」宣傳期的導演嚴藝文也出席映後座談。百白提到，一日捐邀請受助對象進行拍攝，以7部影片串連成影展形式，傳遞公益理念，讓大眾能聽見小眾們的聲音，不僅更具穿透力也令人印象深刻。

嚴藝文則分享今天是第一次參與公益，過去擔心自己有話直說的個性與公益的調性不符，但今天欣賞完小眾聯合影展翻轉先前的擔憂，透過影像傳遞出來的力量，也讓自己獲得滿滿的收穫與動力。她呼籲，不要被年齡限制，只要有想要做的事情就去執行，做公益的第一步就從一日捐開始。

聯合勸募「一日捐」公益行動邁入第34年，至今累計支持近47萬名受助者及其家庭。聯勸表示，近年受經濟變動、國際戰爭等因素影響，募款未如預期，盼藉此帶動各界人士加入「一日捐」行列，協助弱勢群體改善生活困境。